خصيمكم أمام الله.. الشاب رزقي يرفض استخدام أغانيه القديمة بعد اعتزاله

وجّه الفنان المعتزل محمد رزقي، المعروف بلقب «الشاب رزقي»، رسالة إلى مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، أعرب خلالها عن رفضه إعادة نشر أو استخدام مقاطع من أعماله الفنية السابقة بعد اعتزاله.

وجاءت رسالة رزقي بالتزامن مع انتشار عدد من المقاطع المقتبسة من أغانيه القديمة، والتي عادت للتداول بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة في مقاطع الفيديو القصيرة.

وقال رزقي في مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي: “أقول لأي شخص يستخدم أعمالي الغنائية السابقة من أجل الترند والتيك توك أنني خصيمه أمام الله يوم القيامة”.

وأكد الفنان أنه لا يسمح باستخدام أعماله السابقة أو توظيفها ضمن محتويات جديدة دون إذنه، معربًا عن رفضه لاستمرار تداول أغانيه ومقاطعه الفنية بهذه الطريقة.