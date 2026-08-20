الكرملين: لا توجد مؤشرات تدعو للتفاؤل بشأن التسوية السلمية في أوكرانيا حالياً

أكدت مؤسسة الرئاسة الروسية الكرملين أنه لا توجد مؤشرات تدعو للتفاؤل بشأن التسوية السلمية في أوكرانيا حالياً بسبب موقف كييف.

وقالت مؤسسة الرئاسة الروسية الكرملين في بيان لها : بريطانيا ودول أخرى تواصل انخراطها المباشر في الصراع الأوكراني .

وأضاف الكرملين : دول أوروبية بينها بريطانيا تعمل على الاستمرار في تأجيج الصراع في أوكرانيا وهناك عدد من الدول الأوروبية التي تبذل قصارى جهدها للحد من إجهاد الغرب الناتج عن دعم أوكرانيا.

وتابع : الوضع السياسي في كييف يشبه "المياه العكرة" وثمة أطراف تحاول استغلاله لـ "اصطياد المكاسب".

وختم الكرملين : روسيا تثمن جهود جميع الدول التي ترغب بصدق في المساهمة بالتوصل إلى تسوية بشأن أوكرانيا لكن لا يزال عددها قليلاً