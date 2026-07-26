الكرملين: نرحب باستعداد واشنطن لدعم تسوية الأزمة الأوكرانية

رحب المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف /اليوم الأحد/ باستعداد الولايات المتحدة الأمريكية لتسهيل عملية السلام وتسوية الأزمة الأوكرانية.. معربا عن تقديره بلاده لإعلان واشنطن استعدادها لدعم هذه العملية.

وقال بيسكوف- في تصريح أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية- إننا "نلاحظ ازدواجية ما في موقف الجانب الأمريكي. فمن جهة، يمدون أوكرانيا بالسلاح بالرغم من تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنهم لا يعلمون تمامًا من يستلمها لأنهم يزودون حلف شمال الأطلسي (ناتو)، والباقي ليس من شأنهم.. بينما تعلن واشنطن استعدادها لتسهيل تسوية سلمية للأزمة".