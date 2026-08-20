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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

احتفالية تدشين كنيسة الشهيدين مارجرجس والأمير تادرس الشطبي بالإسكندرية

قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس
ميرنا رزق

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية،  الاحتفالية التي أقامتها كنيسة الشهيدين مار جرجس والأمير تادرس الشطبي بمطار النزهة بالإسكندرية، بمناسبة تدشينها بيد قداسة البابا، وذلك عقب انتهاء صلوات التدشين والقداس الذي تلاها.

تضمنت الاحتفالية عرض فيلم وثائقي يؤرخ لمسيرة بناء الكنيسة وخدمتها التي امتدّت لأكثر من ٦٥ عامًا. تحدث بعده القمص أبرآم بشوندي كاهن الكنيسة عن تاريخ الكنيسة ومراحل بنائها وصعوبة الخدمة فيها في البدايات، وقدم الشكر لقداسة البابا على تدشينه للكنيسة المحببة لقلبه والتي تعتبر من أكثر كنائس الإسكندرية التي زارها قداسته وقت أن كان أسقفًا عامًا في إيبارشية البحيرة. وأشاد بالفكر المستنير والإبداع اللتين يتميز بهما قداسته.

فيما تحدث القمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية عن عمل الله في الكنيسة وشعبها المتميز بالعطاء والمحبة والتسبيح. وعمل الله الواضح في آباء الكنيسة المحبين القمص أبرآم بشوندي والذي وصفه بأنه أحد ينابيع النعمة في الكنيسة. والقس فيلوباتير فهمي والذي يتميز بمحبة القديسين والمثابرة، والقس كيرلس سعيد المهندس والمحرك والقوة الشبابية في الكنيسة.

وفي الختام عبر قداسة البابا عن سعادته بيوم التدشين المبارك وعن عمل الله في هذه الكنيسة المباركة وقدم الشكر لرجال الأمن على جهدهم في كافة ترتيبات الزيارة. 

كما شكر جميع الآباء والشمامسة والخدام، وشدد على أهمية ارتباط شعب الكنيسة بخدماتها وقداساتها.

وفي لفتة طيبة قدم أحد الفنانين الشباب من أبناء الكنيسة هدية لقداسة البابا عبارة عن ٦ صور لقداسة البابا رسمها بريشته تمثل ست مراحل عمرية لقداسته من المرحلة الابتدائية وحتى البطريركية.

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني الكنيسة

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