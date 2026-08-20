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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد أزمة استمرت 20 عامًا.. محافظ الأقصر يشهد احتفالية تسليم 573 قطعة أرض للمواطنين بقرنة مرعي |صور

بعد أزمة استمرت 20 عامًا.. محافظ الأقصر يشهد احتفالية تسليم 573 قطعة أرض للمواطنين بقرنة مرعي
بعد أزمة استمرت 20 عامًا.. محافظ الأقصر يشهد احتفالية تسليم 573 قطعة أرض للمواطنين بقرنة مرعي
شمس يونس

وسط أجواء من الفرحة والسعادة، شهد المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، اليوم الخميس، احتفالية تسليم 573 قطعة أرض للمواطنين المستحقين بمنطقة قرنة مرعي، وذلك بالقاعة الرئيسية بالمركز الدولي للمؤتمرات بمدينة الأقصر، في خطوة مهمة لإنهاء واحدة من الملفات المتعثرة التي استمرت لسنوات منذ تهجير المواطنين من منطقتي القرنة القديمة وقرنة مرعي خلال الفترة من عام 2006 وحتى عام 2010، بهدف حماية الآثار وتحويل المنطقة لمتحف مفتوح.

وتأتي هذة الاحتفالية لتضع حدًا لسنوات طويلة من الانتظار، والاستجابة لمطالب المواطنين، وتحقيق الاستقرار لهم، بما يتماشى مع توجهات الدولة في توفير حياة كريمة ومستقرة للمواطنين.

وفى كلمته خلال الحفل ، قال محافظ الأقصر نجتمع اليوم في أيام مباركة، في ذكرى مولد النبي الأعظم سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، وهي أيام مباركة تحمل معها الخير والبركة، ونسعد خلالها بأن نضع نهاية لمشكلة قديمة تعود إلى عام 2006.

مضيفا أنه سعيد بوجوده بين المواطنين للمساهمة في حل هذه المشكلة، وأعتبر نفسي واحدًا من الأطراف التي شاركت في الوصول إلى هذا الحل، ولذلك أتوجه بكل الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنهاء هذا الملف ، وسعيد كونة موجودًا للمشاركة في الأعمال التي تخدم أهلنا في القرنة، وأتمنى أن أظل دائمًا عند حسن ظنكم.

وقال محافظ الأقصر أرحب بكل الحضور الكريم، وأخص بالترحيب السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية، وممثلي الأزهر الشريف والكنيسة، كما أرحب بأهالينا من القرنة القديمة وقرنة مرعى ، وبكل الحضور الكريم، لكم مني كل التحية والتقدير والشكر.

واليوم، إن شاء الله، نقوم بتسليم 573 قطعة أرض لأهالينا المستحقين، من بينها عدد من القطع لأهالينا في القرنة القديمة، وهي خطوة مهمة نحو إنهاء هذا الملف وتحقيق الاستقرار للأسر المستفيدة.

وأؤكد أنني لن أنسى أهلنا في الرامسيوم، وإن شاء الله، كما نجحنا في حل هذه المشكلة هنا، سيتم تشكيل لجان للنزول على الطبيعة وحصر الأهالي، للتأكد من استحقاق من تنطبق عليهم الشروط، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لهم.

فهدفنا أن تصل الحقوق إلى مستحقيها، وأن نغلق الملفات القديمة بالعدل والقانون، بما يحقق الاستقرار والطمأنينة لأهالينا في القرنة وكل أنحاء المحافظة.

واختتم كلمته ، أكرر شكري لكل من ساهم في الوصول إلى هذه اللحظة، وكل عام وأنتم بخير، ومصر وأهلها في أمن واستقرار وخير دائم.

يذكر أنه عقب صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 91 لسنة 2024 بتخصيص مساحة 40 فدانًا بحوض التل 109 بمدينة القرنة، تم اتخاذ عدد من الإجراءات التنفيذية، شملت إعداد خريطة وتقسيم القطع وإدراج المنطقة بالحيز العمراني لمدينة القرنة، إلى جانب تشكيل لجان لدراسة العقود الخاصة بالمواطنين غير المستلمين من منطقة القرنة القديمة وقرنة مرعي، كما تم تشكيل لجنة لإعداد المخطط التفصيلي والاشتراطات البنائية النهائية لقطعة الأرض المخصصة، كما روعي خلال أعمال التسكين البعد الإنساني والترابط الأسري، حيث تم الأخذ في الاعتبار قدر المستطاع وضع الأقارب بجوار بعضهم، إلى جانب مراعاة أن تكون قطع الأراضي متقاربة في المساحة قدر الإمكان، بما يحافظ على الروابط الاجتماعية بين الأسر المستحقة.

حضر الحفل الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر،  وأحمد حسن أبوالحسن رئيس مركز ومدينة القرنة ، واللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر،  والسادة أعضاء مجلس النواب الشيوخ ، ووكلاء الوزارات المختلفة ، ورجال الدين الاسلامي والمسيحي.

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