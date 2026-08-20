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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط شاب بتهمة التحرش بطفلة داخل سوبر ماركت في الأقصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر القبض على شاب يبلغ من العمر 19 عاما بعد اتهامه بالتحرش بطفلة تبلغ من العمر 5 سنوات داخل أحد المحال التجارية بمدينة طيبة الجديدة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر بلاغا من والدة طفلة أفادت خلاله بتعرض ابنتها للتحرش أثناء توجهها إلى أحد المحال لشراء بعض الحلوى والمقرمشات.

وبحسب أقوال والدة الطفلة، فقد لاحظت بعد عودة ابنتها وجود تغير في تصرفاتها، الأمر الذي دفعها إلى سؤالها عما حدث معها.

وأفادت الطفلة خلال حديثها مع والدتها بتعرضها للتحرش من جانب نجل صاحب المحل.

وعقب تلقي البلاغ، بدأت الأجهزة الأمنية تحرياتها حول الواقعة، وتمكن رجال مباحث مركز شرطة طيبة من ضبط الشاب المتهم عقب وقت قصير من تحرير البلاغ.

وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، أقر بارتكاب الواقعة وفقا لما ورد في التحقيقات الأولية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

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