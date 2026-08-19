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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الأقصر تستعرض إنجازات مبادرة أنا متعلم مدى الحياة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

 أعلنت محافظة الأقصر عن حصاد أبرز ما تحقق ضمن مبادرة "أنا متعلم مدى الحياة” في المحافظة خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، وذلك في إطار رؤية تستهدف ترسيخ ثقافة التعلم المستمر وتوسيع فرص اكتساب المعرفة والمهارات ودعم التأهيل لسوق العمل والتمكين الاقتصادي والاجتماعي لمختلف فئات المجتمع.

وشهدت المبادرة تنفيذ حزمة متكاملة من البرامج في مجالات محو الأمية وتعليم الكبار والتعليم الدامج والتدريب المهني والحرفي والتأهيل لسوق العمل وتمكين المرأة وريادة الأعمال والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والثقافة والفنون والتوعية المجتمعية ورعاية الطفولة والنشء وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

ففي مجال التعليم ومحو الأمية نفذت جامعة الأقصر بالتعاون مع الهيئة القومية لتعليم الكبار دورتي أبريل ومايو بإجمالي 114 فصلًا واستفادة 496 دارسًا إلى جانب أعمال المتابعة والامتحانات بعدد من مراكز المحافظة. كما نفذت مديرية التربية والتعليم مبادرة “نحو جيل واعٍ” للتوعية بخطورة التسرب من التعليم استفاد منها نحو 1,127 طالبًا إلى جانب برامج دعم طلاب الدمج ومراجعات الثانوية العامة والأنشطة التعليمية والتوعوية.

وفي إطار دعم التعلم المجتمعي وتنمية المهارات قدمت مكتبة مصر العامة بالأقصر برامج في اللغة الإنجليزية والنحو والصرف والمنتسوري والقراءة والاطلاع وتنمية المواهب إلى جانب أنشطة للأطفال والنشء والأشخاص ذوي الهمم بالتعاون مع الجهات الشريكة وبدعم من صندوق مكتبات مصر العامة.

كما ركزت المبادرة على تأهيل الشباب والمرأة لمتطلبات سوق العمل من خلال برامج متخصصة في الذكاء الاصطناعي والبرمجة والمهارات الرقمية والأمن السيبراني واللغات والمحاسبة والخياطة والتطريز والكروشيه والمكرمية وإعادة التدوير وريادة الأعمال والعمل الحر.

وفي مجال التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال تضمنت الأنشطة مبادرات “عقول خضراء – ابتكارات زراعية من صعيد مصر” و”كن رائد أعمال مبدع” و”من المهارة إلى الربح” و”طبلية مصر” إلى جانب تدريبات إعداد خطط المشروعات والتسويق والعمل الحر. كما أسهم جهاز شباب الخريجين بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية في دعم الشباب ببرامج لريادة الأعمال ومهارات البيع والتفاوض والعرض والتقديم والذكاء الاصطناعي والبرمجة والتصميم فضلًا عن التوعية بالادخار والاستثمار.

وامتدت أنشطة المبادرة إلى المجال الثقافي والفني حيث نفذت جامعة الأقصر وفرع ثقافة الأقصر ومكتبة مصر العامة ورشًا وأنشطة في الرسم والتلوين والقراءة والمسرح والسينما والفنون الشعبية والأشغال اليدوية وإعادة التدوير واكتشاف المواهب إلى جانب مبادرة “الفن المستدام” وعدد من الفعاليات المرتبطة بالبيئة والتراث والهوية المصرية.

وفي مجال التوعية المجتمعية والصحية والبيئية شملت الأنشطة برامج حول تنمية الأسرة والمواطنة والانتماء والعمل التطوعي وترشيد استهلاك المياه والطاقة والحفاظ على البيئة والتوعية الصحية والمالية إلى جانب مبادرات “نقطة دم = حياة” و”جيل بلا تبغ” و”ازرع شجرة” و”نيلنا حياة” بما يعزز الوعي والسلوكيات الإيجابية ودعم المشاركة المجتمعية.

كما حظي الأطفال والنشء باهتمام خاص من خلال برنامج “نتشارك” بالتعاون مع منظمة اليونيسف و الشباب والرياضة وبرنامج “درع يحمي ونصون” إلى جانب برامج اكتشاف المواهب والتعلم المجتمعي والتكنولوجيا والأنشطة الإنسانية والثقافية الموجهة للأطفال.

وتعكس هذه النتائج تنوع مسارات مبادرة “أنا متعلم مدى الحياة” وتكامل جهود الجهات المشاركة في بناء منظومة مستدامة للتعلم لا تقتصر على التعليم التقليدي بل تمتد إلى التدريب والتأهيل لسوق العمل وريادة الأعمال والثقافة والتكنولوجيا والتمكين الاقتصادي والتوعية المجتمعية بما يدعم بناء الإنسان وتنمية قدراته ويعزز قدرته على التعلم المستمر والإبداع والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية بمحافظة الأقصر.

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