قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فاز على ريال مدريد.. سجل مواجهات الأهلي ضد فرق إسبانيا قبل لقاء برشلونة
الأهلي في ضيافة برشلونة.. ليلة تاريخية على مسرح «كامب نو».. تفاصيل مهمة
روسيا تعلن إستهداف صهاريج تخزين وقود ومواد تشحيم للجيش الأوكراني في ميناء تشورنومورسك
بعد تكليفه من الإمام الأكبر.. أول قرارات رئيس جامعة الأزهر الجديد بعد توليه المنصب
طقس اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2026.. انخفاض طفيف بدرجات الحرارة ورطوبة خانقة تسيطر على البلاد
3 مباريات ودية جمعت الأهلي وبرشلونة قبل صدام كأس خوان جامبر
أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 19 أغسطس.. اعرف عيار 21 بكام
ملابس وأحذية.. أهلاً مدارس يستعد للانطلاق بتخفيضات تصل إلى 25%
تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة برشلونة في كأس خوان جامبر
كريم سامي يستقبل عزاء والدته بمسجد الرحمن الرحيم.. اليوم
رئيس البرلمان الإيراني عن زيارته للعراق: سنتخذ خطوات عملية ومهمة لترسيخ الأمن الذاتي والمشترك
دعاء سورة البقرة.. يفتح الأبواب المغلقة وترى العجب في حياتك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جهاز تحليل المخدرات تحت المتابعة.. وكيل صحة الأقصر يتفقد المعمل المشترك

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

أجرى الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر جولة تفقدية داخل المعمل المشترك لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مستوى الخدمات المعملية المقدمة.

ورافق وكيل الوزارة خلال الجولة الدكتورة ألفت حسان مدير عام الطب الوقائي والدكتور بدران صلاح مدير إدارة الملاريا حيث جرى تفقد أقسام المعمل ومتابعة سير العمل والاطمئنان على انتظام تقديم الخدمات للمواطنين.

وشملت الجولة مراجعة جاهزية الأجهزة والمستلزمات الطبية والمعملية والوقوف على الاحتياجات التشغيلية والفنية والعمل على سرعة التعامل مع أي معوقات قد تؤثر على كفاءة وانتظام العمل.

كما تفقد الدكتور أحمد أبو العطا جهاز تحليل المخدرات واطمأن على جاهزيته وانتظام العمل به بما يضمن سرعة ودقة إجراء الفحوصات المطلوبة وفقا للضوابط والإجراءات المعتمدة.

وشدد وكيل وزارة الصحة بالأقصر خلال الجولة على ضرورة الحفاظ على كفاءة الأجهزة والمعدات والالتزام بمعايير الجودة ومكافحة العدوى مع سرعة حصر وتوفير أي احتياجات أو نواقص بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المعملية وتحسين مستوى الأداء.

وأكد  أهمية استمرار المتابعة الميدانية للمنشآت الصحية ورصد احتياجاتها بشكل مستمر ودعم الأطقم الطبية والفنية وتذليل العقبات أمام انتظام العمل بما ينعكس على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وتأتي الجولة في إطار خطة مديرية الشؤون الصحية بالأقصر لتعزيز المتابعة الميدانية المستمرة ورفع كفاءة المنشآت الصحية والتأكد من جاهزيتها وقدرتها على تقديم خدمات صحية ومعملية على أعلى مستوى.

الاقصر اخبار الاقصر صحة الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتوفي

وفاة عريس بعد 3 أيام من زفافه ونقل زوجته للمستشفى في طوخ بالقليوبية

محمد صلاح ووكيله

35 % من نصيبك .. وصلة مزاح بين محمد صلاح ووكيله رامي عباس

الصلاة

هل نسيان البسملة في الفاتحة يبطل الصلاة؟.. الأزهر يوضح حكم من نسي قولها

إمام عاشور

إعلامي: «آدم وطني» يُحرج الأهلي مُجددًا.. وإمام عاشور «قاعد ساكت بيتفرج»| فيديو

الأهلي وبرشلونة

موعد مباراة الأهلي وبرشلونة اليوم في كأس خوان جامبر .. والقنوات الناقلة

الدوري المصري

إيقاف الدوري المصري بعد شهر من انطلاقه.. ما السبب؟

مصطفى شوبير

سوق الانتقالات يشتعل.. ماذا حدث في كواليس صفقة مصطفى شوبير مع «يوفنتوس»؟

اسعار السبائك الذهب اليوم

سبيكة 20 جرام بكام؟.. أسعار السبائك الذهب اليوم بالمصنعية

ترشيحاتنا

الدولار

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

أهلًا مدارس

«أهلًا مدارس» يفتح أبوابه 25 أغسطس.. تخفيضات كبيرة على مستلزمات الطلاب

صورة ارشيفية

بعد وفاة فتاة بالمنوفية.. تحذيرات من مخاطر الأدوية دون إشراف طبي

بالصور

5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة .. مكانها الصحيح مفاجأة

5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة.. مكانها الصحيح مفاجأة
5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة.. مكانها الصحيح مفاجأة
5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة.. مكانها الصحيح مفاجأة

إطلالة كاجوال.. مي عز الدين تخطف الأنظار بظهورها

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

قبل طبخها .. كيف تعرفين أن الفراخ المجمّدة فاسدة؟

كيف تعرفين أن الفراخ المجمدة فاسدة قبل طبخها؟
كيف تعرفين أن الفراخ المجمدة فاسدة قبل طبخها؟
كيف تعرفين أن الفراخ المجمدة فاسدة قبل طبخها؟

فستان صيفي.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بظهورها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبو فيس الأول

المزيد