جهاز تحليل المخدرات تحت المتابعة.. وكيل صحة الأقصر يتفقد المعمل المشترك

أجرى الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر جولة تفقدية داخل المعمل المشترك لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مستوى الخدمات المعملية المقدمة.

ورافق وكيل الوزارة خلال الجولة الدكتورة ألفت حسان مدير عام الطب الوقائي والدكتور بدران صلاح مدير إدارة الملاريا حيث جرى تفقد أقسام المعمل ومتابعة سير العمل والاطمئنان على انتظام تقديم الخدمات للمواطنين.

وشملت الجولة مراجعة جاهزية الأجهزة والمستلزمات الطبية والمعملية والوقوف على الاحتياجات التشغيلية والفنية والعمل على سرعة التعامل مع أي معوقات قد تؤثر على كفاءة وانتظام العمل.

كما تفقد الدكتور أحمد أبو العطا جهاز تحليل المخدرات واطمأن على جاهزيته وانتظام العمل به بما يضمن سرعة ودقة إجراء الفحوصات المطلوبة وفقا للضوابط والإجراءات المعتمدة.

وشدد وكيل وزارة الصحة بالأقصر خلال الجولة على ضرورة الحفاظ على كفاءة الأجهزة والمعدات والالتزام بمعايير الجودة ومكافحة العدوى مع سرعة حصر وتوفير أي احتياجات أو نواقص بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المعملية وتحسين مستوى الأداء.

وأكد أهمية استمرار المتابعة الميدانية للمنشآت الصحية ورصد احتياجاتها بشكل مستمر ودعم الأطقم الطبية والفنية وتذليل العقبات أمام انتظام العمل بما ينعكس على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وتأتي الجولة في إطار خطة مديرية الشؤون الصحية بالأقصر لتعزيز المتابعة الميدانية المستمرة ورفع كفاءة المنشآت الصحية والتأكد من جاهزيتها وقدرتها على تقديم خدمات صحية ومعملية على أعلى مستوى.