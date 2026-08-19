خبير اقتصادي: حيازات اليابان من السندات قصيرة الأجل تراجعت إلى نحو 70 مليار دولار

قال الخبير الاقتصادي، أحمد شريم، إن تصدر اليابان والصين قائمة مبيعات سندات الخزانة الأمريكية يرتبط بعوامل نقدية وسياسية، موضحاً أن حيازات اليابان من السندات قصيرة الأجل تراجعت إلى نحو 70 مليار دولار، في ظل جهود بنك اليابان لدعم الين وتمويل سياساته النقدية.

وأوضح شريم، خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الوضع الصيني يختلف، إذ لا تعكس بيانات وزارة الخزانة الأمريكية جميع حيازات بكين، مشيراً إلى أن الصين تعتمد على وكلاء وصناديق أوروبية، في دول مثل لوكسمبورج وفرنسا، لشراء سندات الخزانة والأصول الأمريكية.

وأضاف أن هذا الأسلوب يمنح الصين مرونة أكبر في إدارة أصولها ويحد من قدرة واشنطن على استخدام السندات الأمريكية كسلاح في الصراع الاقتصادي، لافتاً إلى أن بكين تخفض حيازاتها المباشرة داخل الولايات المتحدة، بينما تستمر في الاحتفاظ بأصول عبر قنوات ووسطاء خارجيين.