وصفة اقتصادية وهشة.. طريقة عمل كيكة بدون بيض ولبن

تبحث كثير من ربات البيوت عن طريقة عمل كيكة بدون بيض ولبن، خاصة عند الرغبة في تحضير حلوى بسيطة بمكونات متوفرة في المنزل. وتتميز هذه الوصفة بأنها اقتصادية وسهلة، ويمكن إعدادها دون استخدام البيض أو الحليب، مع الحصول على كيكة هشة وخفيفة.

وتناسب هذه الطريقة من يتبعون نظاما ويرغبون في إعداد حلوى منزلية بمكونات بسيطة، مع إمكانية تعديل كمية السكر وفقًا للرغبة، للشيف إيمان محمد.

مكونات كيكة بدون بيض ولبن

2 كوب من الدقيق.

كوب من السكر.

كوب من الماء الفاتر.

نصف كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من الخل.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.

رشة صغيرة من الملح.

ربع كيلو موز

طريقة عمل كيكة بدون بيض ولبن

تحضير خليط الكيك

يُسخن الفرن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم تُجهز صينية متوسطة الحجم وتُدهن بقليل من الزيت، ويمكن رشها بطبقة خفيفة من الدقيق.

في وعاء عميق، يُخلط الدقيق مع البيكنج بودر وبيكربونات الصوديوم والملح، ثم تُترك المكونات الجافة جانبًا.

وفي وعاء آخر، يُخلط السكر مع الماء والزيت والفانيليا والخل، ويُقلب الخليط جيدًا حتى يذوب السكر جزئيًا.

تُضاف المكونات الجافة تدريجيًا إلى الخليط السائل، مع التقليب بهدوء حتى تتجانس المكونات ويتكون خليط كيك ناعم ومتجانس.

ويُفضل عدم الإفراط في التقليب بعد إضافة الدقيق حتى لا تصبح الكيكة ثقيلة.

تسوية الكيكة

يُصب الخليط في الصينية، ثم توضع في الفرن الساخن لمدة تتراوح بين 30 و40 دقيقة تقريبًا، بحسب حجم الصينية وقوة الفرن.

يمكن اختبار نضج الكيكة باستخدام عود خشبي؛ فإذا خرج نظيفًا أو به فتات بسيط، تكون الكيكة قد نضجت.

تُترك الكيكة لتبرد قليلًا قبل تقطيعها وتقديمها.

سر نجاح الكيكة بدون بيض ولبن

يُعد الخل مع بيكربونات الصوديوم من المكونات المهمة في هذه الوصفة، إذ يساعد التفاعل بينهما على تكوين فقاعات تجعل قوام الكيكة أكثر ارتفاعًا وهشاشة.

ويُفضل استخدام الماء الفاتر وليس الساخن، وقياس المكونات بدقة للحصول على قوام متوازن.

أفكار لتقديم الكيكة

يمكن تقديم الكيكة كما هي مع الشاي أو القهوة، أو تزيينها بطبقة خفيفة من السكر البودرة. ويمكن أيضًا إضافة ملعقتين كبيرتين من الكاكاو إلى الدقيق لإعداد كيكة الشوكولاتة بدون بيض ولبن، مع ضبط كمية السكر حسب الرغبة.