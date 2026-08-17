قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتفاقية عدم الإفصاح.. تفاصيل أزمة جديدة بين الأهلي وغزل المحلة
عميد معهد البيئة الأسبق: 10 آلاف تمساح في مصر.. والكوبرا تنتشر بالمناطق الزراعية
هل وضع غصن أخضر على القبر يخفف عن الميت؟.. أمين الإفتاء يجيب
المسيرات.. حرب صامتة تهدد أمن أوروبا
نتنياهو يوافق على مقترح إنشاء مجموعتي عمل لنزع السلاح من غزة وتوفير المساعدات الإنسانية بالقطاع
تواصل سري بين واشنطن وطهران .. سمير فرج يكشف الدائر خلف الكواليس ويحذر من مفاجأة خطيرة
أنس بوخش يخرج عن صمته بشأن هشام جمال وليلى زاهر
تقنيات عالمية لكشف السموم الفطرية .. متبقيات المبيدات يعزز التعاون مع موريتانيا
جاد شويري يمازح أحمد سعد : نزلت ألبوم واتنين وأربعة .. طب نلحق إزاي؟
«نفسي أشوف بنتي».. تصريحات مؤثرة للفنان عمرو محمد علي قبل الرحيل.. فيديو
مصر تدعم العالم بتحدى مسببات الجفاف واستعادة الأراضي المتدهورة في COP17
وزير الأوقاف يجتمع بمديري المديريات لمتابعة خطة العمل الدعوي خلال ربيع الأنوار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

وصفة اقتصادية وهشة.. طريقة عمل كيكة بدون بيض ولبن

كيك
كيك
أسماء عبد الحفيظ

تبحث كثير من ربات البيوت عن طريقة عمل كيكة بدون بيض ولبن، خاصة عند الرغبة في تحضير حلوى بسيطة بمكونات متوفرة في المنزل. وتتميز هذه الوصفة بأنها اقتصادية وسهلة، ويمكن إعدادها دون استخدام البيض أو الحليب، مع الحصول على كيكة هشة وخفيفة.

وتناسب هذه الطريقة من يتبعون نظاما ويرغبون في إعداد حلوى منزلية بمكونات بسيطة، مع إمكانية تعديل كمية السكر وفقًا للرغبة، للشيف إيمان محمد.

مكونات كيكة بدون بيض ولبن

  • 2 كوب من الدقيق.
  • كوب من السكر.
  • كوب من الماء الفاتر.
  • نصف كوب من الزيت.
  • ملعقة كبيرة من الخل.
  • ملعقة صغيرة من الفانيليا.
  • ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
  • نصف ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.
  • رشة صغيرة من الملح.
  • ربع كيلو موز

طريقة عمل كيكة بدون بيض ولبن

تحضير خليط الكيك

يُسخن الفرن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم تُجهز صينية متوسطة الحجم وتُدهن بقليل من الزيت، ويمكن رشها بطبقة خفيفة من الدقيق.

في وعاء عميق، يُخلط الدقيق مع البيكنج بودر وبيكربونات الصوديوم والملح، ثم تُترك المكونات الجافة جانبًا.

وفي وعاء آخر، يُخلط السكر مع الماء والزيت والفانيليا والخل، ويُقلب الخليط جيدًا حتى يذوب السكر جزئيًا.

تُضاف المكونات الجافة تدريجيًا إلى الخليط السائل، مع التقليب بهدوء حتى تتجانس المكونات ويتكون خليط كيك ناعم ومتجانس.

ويُفضل عدم الإفراط في التقليب بعد إضافة الدقيق حتى لا تصبح الكيكة ثقيلة.

تسوية الكيكة

يُصب الخليط في الصينية، ثم توضع في الفرن الساخن لمدة تتراوح بين 30 و40 دقيقة تقريبًا، بحسب حجم الصينية وقوة الفرن.

يمكن اختبار نضج الكيكة باستخدام عود خشبي؛ فإذا خرج نظيفًا أو به فتات بسيط، تكون الكيكة قد نضجت.

تُترك الكيكة لتبرد قليلًا قبل تقطيعها وتقديمها.

سر نجاح الكيكة بدون بيض ولبن

يُعد الخل مع بيكربونات الصوديوم من المكونات المهمة في هذه الوصفة، إذ يساعد التفاعل بينهما على تكوين فقاعات تجعل قوام الكيكة أكثر ارتفاعًا وهشاشة.

ويُفضل استخدام الماء الفاتر وليس الساخن، وقياس المكونات بدقة للحصول على قوام متوازن.

أفكار لتقديم الكيكة

يمكن تقديم الكيكة كما هي مع الشاي أو القهوة، أو تزيينها بطبقة خفيفة من السكر البودرة. ويمكن أيضًا إضافة ملعقتين كبيرتين من الكاكاو إلى الدقيق لإعداد كيكة الشوكولاتة بدون بيض ولبن، مع ضبط كمية السكر حسب الرغبة.

كيكة طريقة عمل كيكة طريقة عمل كيكة بدون بيض ولبن مكونات كيكة بدون بيض ولبن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

رابط تحميل مناهج البكالوريا المصرية 2027 pdf على موقع وزارة التربية والتعليم

زفاف روبرتو كارلوس

روبرتو كارلوس يدخل القفص الذهبي بطابع إسلامي.. أسطورة ريال مدريد يتزوج سهيلة الطاهري

بنك اهلى

تحذير عاجل من البنك الأهلى .. تفاصيل

لاعبة الجمباز

رحلت البطلة ووالدتها.. مصرع ناتالي ريمون لاعبة الجمباز في حادث سير مروع

مصطفى كامل ورمضان

مش هتغني تاني.. مصطفى كامل يهدد محمد رمضان: لو بيحب مصر ما يعملش كده

المتهم

المتهم الثاني متزوج من شقيقة المجني عليها.. تصريحات خاصة تكشف مفاجآت جديدة في جريمة الشوش

جريمة قتل بسوهاج

تفاصيل جديدة يكشفها شقيق المتهم بإنهاء حياة زوجته وشابين بسوهاج.. ما القصة؟

عائلة حسام حسن

الطلاق تم منذ فترة.. دان آدم تكشف مفاجأة بشأن أزمة حسام حسن وهويدا الغرباوي

ترشيحاتنا

هاني عبد السميع

مستقبل وطن : توجيهات الرئيس السيسي تضع العدالة المصرية على طريق التحول الرقمي الشامل

الدكتور مصطفى أبو عمرو

أبو عمرو ينضم إلى الوفد .. دفعة جديدة لحضور الحزب السياسي في الغربية

وزارة شئون المجالس النيابية

المجالس النيابية تهنئ المحررين البرلمانيين .. وتؤكد: الصحافة شريك أساسي في دعم الوعي

بالصور

المسيرات.. حرب صامتة تهدد أمن أوروبا

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

طريقة عمل الريش المشوية في حلة الضغط.. وصفة سهلة ولحم طري بطعم شهي

ريش مشوية
ريش مشوية
ريش مشوية

بعد وفاة الفنان عمرو محمد علي.. تفاصيل مرضه الساعات الأخيرة

وفاة الفنان عمرو محمد علي بعد صراع مع المرض.. تفاصيل الساعات الأخيرة
وفاة الفنان عمرو محمد علي بعد صراع مع المرض.. تفاصيل الساعات الأخيرة
وفاة الفنان عمرو محمد علي بعد صراع مع المرض.. تفاصيل الساعات الأخيرة

صبا مبارك تجمع بين الإناقة والأنوثة فى آخر ظهور لها

صبا مبارك تجمع بين الإناقة و الانوثة فى اخر ظهور لها
صبا مبارك تجمع بين الإناقة و الانوثة فى اخر ظهور لها
صبا مبارك تجمع بين الإناقة و الانوثة فى اخر ظهور لها

فيديو

كريم سامي

المؤلف كريم سامي يصل مسجد النور لصلاة الجنازة على والدته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب : النصب الإلكتروني في عصر الذكاء الاصطناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قبل أن تُحَاسبوا !!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: جبر الخواطر: بلسم الوجدان ومرفأ الأمان

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: مصطفى كامل.. محامي القضية المصرية

د. هبة جمال

د.هبة جمال تكتب: أخطار الذكاء الإصطناعي على مستقبل محللي المعلومات والمضمون (العقل البديل)

المزيد