طريقة عمل كيكة بالمانجو والكريمة.. بأسهل الخطوات

كيكة بالمانجو والكريمة من الحلويات الشهية و اللذيذة التي يمكنك تطبيقها في المنزل و تقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك بمذاق لا يقاوم.

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كيكة بالمانجو والكريمة ، فيما يلي…..

مقادير كيكة بالمانجو والكريمة



● 2 كوب دقيق

● 1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

● ½ كوب زيت

● 1 كوب سكر

● رشة ملح

● 1 ملعقة كبيرة خل

● 2 بيضة

● فانيليا

● 1 كوب لبن

الوجه:

● عصير مانجو

● مانجو شرائح

● كريم شانتي مخفوق



طريقة تحضير كيكة بالمانجو والكريمة



في الخلاط، يضرب السكر والزيت والبيض والفانيليا واللبن والخل

يخلط الدقيق والبيكنج بودر والملح

يضاف خليط البيض لخليط الدقيق ويقلب كل الخليط برفق

يصب الخليط في صينية مدهونة بالزيت ومرشوشة بالدقيق

توضع في الفرن في درجة 180 حتى تمام النضج

تترك لتبرد

تقطع 2 شريحة بالعرض

تسقى بعصير المانجو

تحشى بالكريم شانتي وقطع المانجو

تضاف طبقة أخرى من الكيك وتسقى بعصير المانجو

يزين الوجه بالمزيد من قطع المانجو والكريم شانتي تقطع وتقدم .