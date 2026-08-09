طريقة عمل كريب التفاح بالقرفة النباتي.. خطوة بخطوة

كريب التفاح بالقرفة النباتي من الحلويات الغير تقليدية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص ولكن رغم ذلك تتمتع بمذاق شهي و لذيذ.
قدمت الشيف نيرمين هنو، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كريب التفاح بالقرفة النباتي، فيما يلي…….
مقادير كريب التفاح بالقرفة النباتي
● 1 كوب دقيق شوفان
● 1\2 كوب دقيق أرز
● 4 ملعقة كبيرة نشا
● 2 ملعقة كبيرة سكر بني
● 1 ملعقة كبيرة بذور كتان مطحونة
● 1 ملعقة صغيرة بيكينج باودر
المكونات السائلة:
● 1 و 1\2 كوب لبن جوزهند
● 1 موزة (80 جرام)
● 1 ملعقة كبيرة عصير ليمون
● 1\2 ملعقة صغيرة فانيليا
● زيت
لحشوة التفاح:
● 3 تفاح مقشر ومفروم
● 3 ملعقة كبيرة سكر بني
● 2 ملعقة كبيرة لبن جوزهند
● 1\2 ملعقة كبيرة عصير ليمون
● 1 ملعقة صغيرة نشا
طريقة تحضير كريب التفاح بالقرفة النباتي
تخلط المقادير السائلة
وتخلط المقادير الجافة
ثم تخلط المقادير الجافة مع السائلة
تطهى أقراص الكريب في طاسة بها ملعقة زيت
للحشوة:
يشوح التفاح مع السكر
يضاف عصير الليمون ويخلط
يذوب النشا في اللبن ويضاف للحشوة وتخلط جيدا
ثم تترك الحشوة لتبرد
يقدم الكريب مع الحشوة