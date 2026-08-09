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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل كريب التفاح بالقرفة النباتي.. خطوة بخطوة

كريب التفاح بالقرفة النباتي
كريب التفاح بالقرفة النباتي
هاجر هانئ

 كريب التفاح بالقرفة النباتي من الحلويات الغير تقليدية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص ولكن رغم ذلك تتمتع بمذاق شهي و لذيذ.

قدمت الشيف نيرمين هنو، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كريب التفاح بالقرفة النباتي، فيما يلي…….

مقادير كريب التفاح بالقرفة النباتي


● 1 كوب دقيق شوفان

● 1\2 كوب دقيق أرز

● 4 ملعقة كبيرة نشا

● 2 ملعقة كبيرة سكر بني

● 1 ملعقة كبيرة بذور كتان مطحونة

● 1 ملعقة صغيرة بيكينج باودر

المكونات السائلة:
● 1 و 1\2 كوب لبن جوزهند
● 1 موزة (80 جرام)
● 1 ملعقة كبيرة عصير ليمون
● 1\2 ملعقة صغيرة فانيليا
● زيت
لحشوة التفاح:
● 3 تفاح مقشر ومفروم
● 3 ملعقة كبيرة سكر بني
● 2 ملعقة كبيرة لبن جوزهند
● 1\2 ملعقة كبيرة عصير ليمون
● 1 ملعقة صغيرة نشا


طريقة تحضير كريب التفاح بالقرفة النباتي


تخلط المقادير السائلة
وتخلط المقادير الجافة
ثم تخلط المقادير الجافة مع السائلة
تطهى أقراص الكريب في طاسة بها ملعقة زيت
للحشوة:

يشوح التفاح مع السكر
يضاف عصير الليمون ويخلط
يذوب النشا في اللبن ويضاف للحشوة وتخلط جيدا
ثم تترك الحشوة لتبرد
يقدم الكريب مع الحشوة

كريب التفاح بالقرفة النباتي طريقة عمل كريب التفاح بالقرفة النباتي مقادير كريب التفاح بالقرفة النباتي طريقة تحضير كريب التفاح بالقرفة النباتي

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