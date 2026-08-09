طريقة عمل كريب التفاح بالقرفة النباتي.. خطوة بخطوة

كريب التفاح بالقرفة النباتي من الحلويات الغير تقليدية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص ولكن رغم ذلك تتمتع بمذاق شهي و لذيذ.

قدمت الشيف نيرمين هنو، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كريب التفاح بالقرفة النباتي، فيما يلي…….

مقادير كريب التفاح بالقرفة النباتي



● 1 كوب دقيق شوفان

● 1\2 كوب دقيق أرز

● 4 ملعقة كبيرة نشا

● 2 ملعقة كبيرة سكر بني

● 1 ملعقة كبيرة بذور كتان مطحونة

● 1 ملعقة صغيرة بيكينج باودر

المكونات السائلة:

● 1 و 1\2 كوب لبن جوزهند

● 1 موزة (80 جرام)

● 1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

● 1\2 ملعقة صغيرة فانيليا

● زيت

لحشوة التفاح:

● 3 تفاح مقشر ومفروم

● 3 ملعقة كبيرة سكر بني

● 2 ملعقة كبيرة لبن جوزهند

● 1\2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

● 1 ملعقة صغيرة نشا



طريقة تحضير كريب التفاح بالقرفة النباتي



تخلط المقادير السائلة

وتخلط المقادير الجافة

ثم تخلط المقادير الجافة مع السائلة

تطهى أقراص الكريب في طاسة بها ملعقة زيت

للحشوة:

يشوح التفاح مع السكر

يضاف عصير الليمون ويخلط

يذوب النشا في اللبن ويضاف للحشوة وتخلط جيدا

ثم تترك الحشوة لتبرد

يقدم الكريب مع الحشوة