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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

هل شرب النعناع ليلا يساعد على تحسين النوم؟.. اعرف الحقيقة

النعناع
النعناع
ريهام قدري

يحرص كثير من الأشخاص على تناول كوب من النعناع الدافئ قبل النوم، باعتباره من المشروبات التي تساعد على الاسترخاء وتهدئة الجسم بعد يوم طويل، لكن هل شرب النعناع ليلا يساعد بالفعل على تحسين النوم؟

رغم ارتباط النعناع لدى كثيرين بالشعور بالراحة والاسترخاء، فإن الأدلة العلمية المتاحة لا تؤكد بشكل قاطع أن النعناع يحسن جودة النوم أو يعالج الأرق. وقد يكون الشعور بالراحة الذي يصاحب تناول مشروب دافئ قبل النوم جزءا من روتين يساعد على الاستعداد للنوم، وليس بالضرورة نتيجة تأثير مباشر للنعناع على النوم.

ووفقا للمركز الوطني للصحة التكميلية والتكاملية التابع للمعاهد الوطنية للصحة الأمريكية، فإن الدراسات المتعلقة بالنعناع محدودة، ولا توجد أدلة كافية حتى الآن لإثبات فعاليته في علاج اضطرابات النوم.

ورغم ذلك، يمكن تناول كوب من شاي النعناع الدافئ باعتدال ضمن روتين هادئ قبل النوم، خاصة إذا كان الشخص يشعر بأنه يساعده على الاسترخاء، مع تجنب إضافة كميات كبيرة من السكر.

وفي المقابل، يجب على الأشخاص الذين يعانون من الحموضة أو ارتجاع المريء الانتباه، لأن النعناع قد يزيد أعراض حرقة المعدة لدى بعض الأشخاص، وهو ما قد يؤثر سلبا على النوم.

وللحصول على نوم أفضل، ينصح بالحفاظ على مواعيد ثابتة للنوم والاستيقاظ، وتقليل تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين في الساعات السابقة للنوم، والابتعاد عن استخدام الهاتف والأجهزة الإلكترونية قبل النوم، وتهيئة غرفة نوم هادئة ومظلمة ومريحة.

وفي حالة استمرار الأرق لفترة طويلة أو تأثيره على النشاط اليومي، فمن الأفضل استشارة الطبيب لتحديد السبب والحصول على العلاج المناسب، بدلا من الاعتماد على المشروبات العشبية وحدها.

المصدر:  (NCCIH) 

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