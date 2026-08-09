أهم من الحليب.. 8 أطعمة غنية بالكالسيوم| تعرف عليها

يعد الكالسيوم من المعادن الأساسية التي يحتاجها الجسم للحفاظ على قوة العظام والأسنان، كما يساهم في عمل العضلات والأعصاب بصورة طبيعية. ويمكن الحصول على الاحتياجات اليومية من الكالسيوم من خلال مجموعة متنوعة من الأطعمة، وليس منتجات الألبان فقط.

أبرز مصادر الكالسيوم:

اللبن

من أشهر وأفضل مصادر الكالسيوم، ويمكن تناوله كامل الدسم أو قليل الدسم حسب الاحتياجات الغذائية.

الزبادي

يحتوي على كمية جيدة من الكالسيوم، كما يوفر البروتين وبعض العناصر الغذائية المهمة.

الجبن

خاصة الأنواع الصلبة، لكن يفضل تناولها باعتدال بسبب ارتفاع بعض أنواعها في الملح والدهون.

السردين والأسماك التي تؤكل بعظامها

تعد من المصادر الجيدة للكالسيوم، إلى جانب احتوائها على البروتين وأوميجا 3.

السمسم والطحينة

يحتوي السمسم على الكالسيوم، ويمكن إدخال الطحينة ضمن الوجبات بصورة معتدلة.

اللوز

يوفر الكالسيوم إلى جانب الدهون الصحية والبروتين، ويمكن تناوله كوجبة خفيفة بكميات مناسبة.

الخضروات الورقية

مثل البروكلي والكرنب وبعض الخضروات الورقية، وتساعد إضافتها إلى النظام الغذائي في زيادة مصادر الكالسيوم.

البقوليات

مثل الفول والحمص، وهي مصادر نباتية توفر الكالسيوم بالإضافة إلى البروتين والألياف.

نصيحة مهمة: امتصاص الكالسيوم يعتمد أيضًا على الحصول على كمية كافية من فيتامين D، لذلك لا يكفي التركيز على مصدر واحد، والأفضل تنويع مصادر الكالسيوم على مدار اليوم.

المصدر health line