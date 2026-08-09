أحلى من الجاهز.. طريقة عمل طاجن سمك فيليه

الأحد 09/أغسطس/2026 - 07:00 ص 8/9/2026 7:00:00 AM

يعد السمك الفيليه من الأكلات المميزة واللذيذة التي يمكن تحضيرها بخطوات بسيطة.

مقادير سمك فيليه

سمك فيليه

بطاطس حلقات

طماطم حلقات

فلفل رومي

فلفل حار

كمون ناعم

عصير ليمون

ثوم مفروم

ملح

فلفل أسود

زيت

للتقديم

سلطة طحينة

خبز

طريقة تحضير طاجن سمك فيليه

تبلي قطع السمك بالملح والثوم والكمون وعصير الليمون والفلفل الأسود

شوحي السمك في الزيت فى إناء على النار

ضيفي الفلفل الرومي والحار ويقلب كل الخليط

يمكن أن تشوح البطاطس فى الزيت

ضعي خليط السمك مع البطاطس والطماطم فى طاجن فى الفرن

يقدم عند النضج مع الطحينة والخبز