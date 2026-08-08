طريقة عمل ملفوف الكفتة.. بمذاق لا يقاوم

ملفوف الكفتة من الأكلات التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص ولكن على الرغم من ذلك تتمتع بمذاق شهي و مختلف عن الأطباق الأخرى.

فقدمت الشيف نورا السادات على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل ملفوف الكفتة ، فيما يلي……

مقادير ملفوف الكفتة



● للكريب:

● دقيق

● لبن

● بيض

● ملح

● فانيليا

● للوجه: جبنة موتزاريلا

● للتقديم: بطاطس مهروس

للكفتة:

● لحم مفروم

● ملح وفلفل

● حبهان مطحون

● جوزة الطيب

● نعناع

● زعتر

للصوص الأحمر:

● بقدونس

● صلصة

● ثوم

● بصل مبشور

● عصير طماطم

للصوص الأبيض:

● لبن

● دقيق

● زبدة

● جبنه رومي



طريقة تحضير ملفوف الكفتة



للكريب:

تخلط جميع مقادير الكريب جيدا

يطهى الكريب على الجهتين في طاسة بها زيت وتكرر الخطوة حتى الانتهاء من كمية عجينة الكريب

للكفتة:

تخلط مقادير الكفتة جيدا

يشكل من الخليط أصابع الكفتة

ثم تطهى في طاسة بها زيت من جميع الجهات حتى تمام الطهي

للصوص الأحمر:

يشوح الثوم والبصل في الزيت

ثم يضاف الصلصة وعصير الطماطم

ويترك على النار حتى يسبك الصوص جيدا

للصوص الأبيض:

يشوح الدقيق في الزبدة

ثم يضاف اللبن مع استمرار التحريك حتى الحصول على قوام متجانس

ثم تضاف الجبنة الرومي وتخلط حتى الذوبان

في بايركس يوضع قليل من الصوص الأبيض والصوص الأحمر

ثم يحشى الكريب بأصابع الكفتة مع قليل من الصوص الأحمر

ويرص الكريب في البايركس

ثم يضاف الصوص الأبيض

وتضاف الموتزاريلا على الوجه

وتدخل الفرن حتى تمام ذوبان الجبنة واحمرار الوجه

وتقدم ساخنة