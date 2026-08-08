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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

محافظ الجيزة يوجه بسرعة التعامل مع تجمعات القمامة ومتابعة منظومة النظافة بالأحياء

الجيزة
الجيزة
أ ش أ

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة ، هيئة النظافة ورؤساء الأحياء المعنية بسرعة التعامل مع تجمعات القمامة التي تم رصدها والمتابعة لمنع تكرار تراكمها.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ اليوم السبت لعدد من القطاعات بأحياء الهرم والطالبية والعمرانية وجنوب الجيزة للوقوف ميدانيًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة منظومة النظافة ورفع المخلفات ورصد الإشغالات والمخالفات التي تؤثر على المظهر الحضاري والبيئي.

وشملت جولة المحافظ عددًا من المواقع حيث رصد تجمعات للقمامة والمخلفات أسفل الطريق الدائري بجوار سلم المنشية إلى جانب نهاية شارعي المنشية و كعبيش مع المريوطية بفيصل ومنطقة غطاطي وشارع كعبيش ومنطقتي السبع عمارات و الطوابق وشارع الملك فيصل، بالإضافة إلى شارع ترعة السيسي وزغلول ومساكن كفر الجبل.

كما شملت جولة المحافظ منطقة الكونيسة وأسفل الطريق الدائري بشارع عثمان محرم ومنطقة القصبجي.

وخلال الجولة، رصد المحافظ حرق مخلفات بشارع الوحدة الصحية بمنطقة الكونيسة بحي العمرانية موجّهًا باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، والتعامل الفوري مع مصادر التلوث والممارسات التي تضر بالبيئة والصحة العامة.

وكلّف الدكتور أحمد الأنصاري بتنفيذ حملة نظافة شاملة لشارع كعبيش، تتضمن رفع جميع المخلفات والتراكمات وتكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة الشارع، مع استمرار المتابعة الدورية للحفاظ على مستوى النظافة والمظهر الحضاري للمنطقة.

وشدد المحافظ على تنظيم حملات دورية ومكثفة لرفع الإشغالات بمنطقة الطوابق بفيصل والتعامل الفوري مع الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين والسيارات، مع استمرار المتابعة الميدانية لضمان عدم عودتها مرة أخرى.

كما ضبط المحافظ عددًا من مخازن الفرز والخردة المخالفة بمنطقة الكونيسة وشارع محمد فؤاد سعيد بالعمرانية، إلى جانب مناطق الخلفاء الراشدين والقصبجي وسلم الطيران بنطاق حي جنوب الجيزة وبشوارع العناني وكعبيش وترعة السيسي وزغلول بالهرم .

ووجّه محافظ الجيزة بالتعامل الفوري مع مخازن الفرز المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها مع استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات المنظمة ومواجهة الأنشطة المخالفة.

وخلال الجولة، رصد المحافظ أعمال بناء مخالفة بشارع الدكتور بالعمرانية وإشغالات بشارع الخلفاء الراشدين، موجّهًا رئيس حي العمرانية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات وإزالتها، ووقف أي أعمال تتم بالمخالفة للقوانين والاشتراطات المنظمة.

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة هيئة النظافة

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