اليابان تحيي الذكرى الـ 81 للقصف الذري الأمريكي على مدينة «ناجازاكي»

أحيت اليابان، اليوم الأحد، الذكرى الـ81 للقصف الذري الأمريكي على مدينة “ناجازاكي”.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي وممثلين من 98 دولة شاركوا في مراسم إحياء الذكرى السنوية التي تضمنت وقوف دقيقة صمت في تمام الساعة 11:02 من صباح اليوم وهو نفس التوقيت الذي أُسقطت فيه القنبلة الذرية على المدينة في التاسع من أغسطس عام 1945.

وقال عمدة مدينة ناجازاكي شيرو سوزوكي - في كلمته - إن "السلام يبدأ من التعاطف مع آلام الآخرين... فالتعاطف مع معاناة الآخرين ووجهة نظرهم ومحاولة فهم بعضنا البعض تعد خطوة مهمة نحو تجنب المواجهة والصراع".

و أكد عمدة المدينة أن الأسلحة النووية لا يمكنها أن تتعايش مع البشرية.

من جانبها، أكدت رئيسة الحكومة اليابانية، في خطابها، احترام بلادها الشديد "للمبادئ الثلاثة غير النووية" المتمثلة في عدم حيازة أسلحة نووية وعدم إنتاجها وعدم السماح بدخولها أراضي البلاد؛ مضيفة أنه "انطلاقا من تعهدنا بجعل ناجازاكي آخر مكان يتعرض للقصف الذري، وبصفتنا الدولة الوحيدة التي عانت من القصف الذري خلال الحرب، سنبذل جهودا واقعية وعملية لتحقيق عالم خال من الأسلحة النووية".

وتشير التقديرات إلى أن القصف الذري على مدينة "ناجازاكي" تسبب في مقتل أكثر من 73 ألف شخص بحلول نهاية عام 1945. كما أدى إلى إصابة الكثير من الناجين بالسرطان وأمراض أخرى جراء تعرضهم للإشعاع.