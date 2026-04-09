ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجبنة يوميا؟

تناول الجبنة بشكل يومي قد يقدم العديد من الفوائد الصحية، أبرزها تقوية العظام والأسنان بفضل محتواها الغني بالكالسيوم، ودعم العضلات لاحتوائها على البروتين، وتحسين صحة الجهاز الهضمي عند الأنواع المخمرة التي تحتوي على بكتيريا نافعة.



ومع ذلك، حذر الخبراء من الإفراط في تناول الجبنة، خصوصًا الدسم والمصنعة، نظرًا لارتفاع محتواها من الصوديوم والدهون المشبعة، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول.



وأشاروا إلى أن اختيار الجبنة قليلة الدسم والمخمرة، وتحديد الكمية اليومية بين 30 و50 جرامًا، يساعد على الاستفادة من فوائدها دون التعرض للمخاطر الصحية المحتملة.