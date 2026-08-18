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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محركات النمو تتراجع.. ماذا يحدث للاقتصاد الصينى؟

محركات النمو تتراجع.. ماذا يحدث للاقتصاد الصينى؟
محركات النمو تتراجع.. ماذا يحدث للاقتصاد الصينى؟
شيماء جمال

قالت الباحثة الاقتصادية الصينية، ليو تشاو، إن تباطؤ القطاع الصناعى والاستهلاك والاستثمار فى الصين خلال النصف الأول من العام يعود إلى مجموعة من العوامل، من بينها الظروف الموسمية القاسية خلال فصل الصيف، وما يصاحبها من أمطار غزيرة وفيضانات وكوارث طبيعية تؤثر على الإنتاج وحركة النقل والخدمات اللوجستية.

وأضافت تشاو خلال مداخلة عبر برنامج «المراقب» الذى يقدمه الإعلامى أحمد بشتو على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه الظروف تسببت فى تعطيل بعض المصانع والشركات والمشروعات الإنشائية الكبرى، كما أثرت على عمليات النقل فى الموانئ الصينية، مشيرة إلى أن المناطق الساحلية، التى تضم نسبة كبيرة من المصانع والشركات، تتأثر بشكل واضح بهذه العوامل.

وأشارت الى أن ضعف الطلب المحلى لا يزال يمثل التحدى الأساسى أمام الاقتصاد الصينى، موضحة أن انخفاض أسعار العقارات وتراجع قيمة أصول الأسر أضعفا الثقة والقدرة الشرائية للمستهلكين، ما انعكس على رغبات الشراء وساهم فى تباطؤ النمو الاقتصادى.

الصين الاقتصاد الاقتصاد الصينى موانئ مصانع

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