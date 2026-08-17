الاقتصاد الصيني يفقد زخمه مع بداية النصف الثاني من عام 2026

قالت ليو تشاو، الصحفية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية من بكين، إن الاقتصاد الصيني يشهد تباينًا بين قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي التي تحقق نموًا متسارعًا، وقطاعات تقليدية تواجه انكماشًا وتراجعًا، من بينها العقارات والنسيج.

وأوضحت تشاو، خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الصادرات والتطورات في الذكاء الاصطناعي والروبوتات الذكية أصبحت محركات مهمة للنمو الاقتصادي الصيني، مشيرة إلى أن بكين تولي اهتمامًا متزايدًا بتطوير هذه القطاعات لدعم الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة.

وأضافت أن تراجع قطاع العقارات، الذي كان أحد أعمدة الاقتصاد الصيني، يمثل تحديًا مستمرًا، في وقت يواصل فيه البنك المركزي ضخ السيولة لدعم النشاط الاقتصادي، مؤكدة أن معالجة جذور الانكماش في بعض القطاعات تظل ضرورية لضمان انعكاس هذه الإجراءات بشكل إيجابي.