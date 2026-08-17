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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

توترات متصاعدة.. تايوان ترصد طائرة و16 سفينة عسكرية صينية قرب سواحلها

مقاتلة صينية
مقاتلة صينية
خاطر عبادة

رصدت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الاثنين، طائرة عسكرية واحدة تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، و16 سفينة بحرية ورسمية تعمل حول الجزيرة.

طلعة جوية في منطقة الدفاع الجوي الشمالية

وأعلنت الوزارة في منشور على منصة "إكس" أن الطائرة دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي الشمالية لتايوان.

 وجاء في البيان: "تم رصد طلعة جوية واحدة لطائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، وتسع سفن تابعة للبحرية الصينية، وسبع سفن رسمية تعمل حول تايوان حتى الساعة السادسة صباحاً بتوقيت غرينتش +8. وقد دخلت إحدى هذه الطلعات منطقة تحديد الدفاع الجوي الشمالية لتايوان. وقد راقبت القوات المسلحة التايوانية الوضع واستجابت له".

11 طلعة جوية عبرت الخط الفاصل الأحد

 وفي اليوم السابق، الأحد، رصدت تايوان 11 طلعة جوية لطائرات صينية، و8 سفن تابعة للبحرية الصينية، وسفينتين رسميتين تعملان حول الجزيرة حتى الساعة السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي، وفقا لوكالة أنباء آسيا.

وأوضحت الوزارة أن 7 من أصل 11 طلعة جوية عبرت الخط الفاصل في مضيق تايوان ودخلت الأجزاء الشمالية والوسطى من منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية.

 وأكدت أن القوات المسلحة راقبت التحركات واستجابت لها.

تصعيد متكرر يسلط الضوء على التوتر الإقليمي

 وتسلط هذه التحركات العسكرية المتكررة الضوء على استمرار التوترات في مضيق تايوان، في ظل تصاعد المطالبات الصينية بالسيادة على الجزيرة.

 يُعد ملف تايوان قضية معقدة متجذرة في حجج تاريخية وسياسية وقانونية.

 وتؤكد بكين أن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين، وهو موقف راسخ في سياستها الوطنية ومدعوم بقوانينها المحلية وبياناتها الدولية.

في المقابل، تحتفظ تايوان بهوية متميزة وتعمل بشكل مستقل بحكومتها وجيشها واقتصادها.

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