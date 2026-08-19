محافظ الأقصر يتفقد أعمال التطوير بشوارع المدينة ويتابع مشروعات المرافق وتحسين ضغوط المياه

تفقد المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، أعمال التطوير الجارية بعدد من شوارع مدينة الأقصر بمنطقة العوامية، للوقوف على الموقف التنفيذي للأعمال والتأكد من الالتزام بالجدول الزمني المحدد.

وخلال الجولة، تفقد محافظ الأقصر أعمال تنفيذ طبقة الأساس بشارع الجولي فيل، والتي تمتد من ميدان العوامية حتى هيئة الأبنية التعليمية، تمهيدًا للبدء في تركيب البلدورات وتنفيذ أعمال الأرصفة، ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق بالمنطقة.

كما تابع محافظ الأقصر ، أعمال المرافق بشارع خالد بن الوليد، وشدد على سرعة الانتهاء من أعمال الصرف الصحي، إلى جانب سرعة ربط كابل الكهرباء المار بالشارع، بداية من شارع صلاح الدين، بما يسهم في دفع معدلات تنفيذ أعمال التطوير وعدم تعارضها مع أعمال الرصف.

ثم تفقد محافظ الأقصر أعمال الكشط الجارية بشارع الكورنيش، بداية من ميدان مرحبا وحتى نادي التجديف، تمهيدًا لاستكمال أعمال رفع كفاءة الطريق.

وتابع محافظ الأقصر، أعمال تركيب مواسير المياه، والتي تستهدف تحسين تدفقات المياه ورفع مستوى الضغوط بالمناطق التي تعاني من ضعف المياه، موجهًا بضرورة سرعة الانتهاء من الأعمال وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

وأكد محافظ الأقصر ، خلال الجولة أهمية التنسيق الكامل بين مختلف الجهات والقطاعات العاملة بالمشروعات، وسرعة إنجاز أعمال المرافق بالتوازي مع أعمال تطوير الطرق، بما يضمن الانتهاء من المشروعات وفق البرامج الزمنية المحددة ورفع كفاءة الشوارع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور اللواء الدكتور علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، واللواء المهندس أحمد عرفة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندسة إلهام شيباني، مدير مديريتي الطرق والنقل والإسكان بالأقصر، والمهندس أحمد القاضي، مدير شركة كهرباء الأقصر.