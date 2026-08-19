الموافقة على استضافة المؤتمر السنوي للمنظمة العالمية للمتاحف بجامعة الأقصر

عقد مجلس شئون الدراسات العليا والبحوث بجامعة الأقصر، برئاسة الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس الجامعة، اجتماعه الدوري رقم 83؛ لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بقطاع الدراسات العليا والبحوث بمختلف كليات الجامعة.

وخلال الاجتماع، وافق المجلس على تسجيل عدد من الباحثين بدرجتي الماجستير والدكتوراه بأقسام كلية السياحة والفنادق، في إطار دعم الباحثين وإتاحة الفرصة أمامهم لاستكمال دراساتهم العلمية وفقًا للوائح المنظمة.

كما وافق المجلس على تسجيل عدد من رسائل الماجستير للباحثين بالأقسام المختلفة بكليتي الفنون الجميلة والآثار.

وفي السياق ذاته، وافق المجلس على تشكيل لجان المناقشة والحكم لعدد من الرسائل العلمية بكليات: السياحة والفنادق، والآثار، والألسن، تمهيدًا لمناقشتها من جانب المتخصصين، بما يسهم في دعم الحركة البحثية والعلمية بالجامعة والارتقاء بمستوى الدراسات العليا وبرامجها.

وفي إطار اضطلاع الجامعة بدورها الأكاديمي والثقافي في دعم الفعاليات الدولية وتعزيز مكانة الأقصر كوجهة عالمية للتراث والآثار؛ وافق المجلس على استضافة المؤتمر السنوي للمنظمة العالمية للمتاحف ICOM Documentation، والمزمع عقده بمدينة الأقصر في نوفمبر 2027، وذلك بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار المصرية ومحافظة الأقصر، وبرعاية جامعة الأقصر.