تموين الأقصر تحبط كارثة غذائية وتضبط ثاني أكسيد التيتانيوم داخل عصارات قصب ومحلات عطارة

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء، من ضبط كميات من مادة ثاني أكسيد التيتانيوم داخل عدد من عصارات القصب ومحلات العطارة بمدينة الأقصر، وذلك خلال حملة رقابية استهدفت التأكد من سلامة المنتجات الغذائية، ومنع استخدام مواد غير مصرح بها في تجهيز المشروبات والأغذية.

جاءت الحملة تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، وبإشراف القيادات الرقابية بوزارة التموين ومديرية التموين بالأقصر، برئاسة عبدالرازق محمد الصافي، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، لتكثيف الحملات على الأسواق والمنشآت الغذائية، وضبط المخالفات التموينية، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

قاد الحملة أحمد محمود ربيع، مدير الرقابة التموينية بمديرية التموين بالأقصر، وعبد العظيم النوبي أبو الوفا، كبير مفتشي المديرية، ومحمد عثمان أحمد، كبير مفتشي المديرية، ورفاعي أحمد سليم، مفتش بديوان عام المديرية، بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء ممثلة في عبد الله محمد أحمد، بناحية بندر الأقصر.

وأسفرت الحملة عن ضبط 27 كيسا شفافا تحتوي على مادة ثاني أكسيد التيتانيوم داخل إحدى عصارات القصب بشارع المدينة، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تمكنت الحملة من ضبط إحدى عصارات القصب بمنطقة أبو الجود ببندر الأقصر، حيث عثر بداخلها على عبوة كامينا 25 بالمائة تحتوي على مسحوق، مدون عليها تاريخ إنتاج 10 يوليو 2023، وتبين انتهاء صلاحيتها، بالإضافة إلى 3 عبوات كامينا بنكهة الشوكولاتة وجوز الهند والتمر الهندي مجهولة المصدر ويزن كل منها كيلو جراما، فضلا عن كيس شفاف يحتوي على مادة ثاني أكسيد التيتانيوم، وتم التحفظ على جميع المضبوطات.

وفي نطاق محلات العطارة، تمكنت الحملة من ضبط 10 عبوات من مادة ثاني أكسيد التيتانيوم داخل أحد محلات العطارة بمنطقة سوق الصنايع، وتم التحفظ عليها.

كما تم ضبط 23 عبوة من مادة ثاني أكسيد التيتانيوم منتهية الصلاحية داخل أحد محلات العطارة بمنطقة سوق السياحة، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لحين عرضها على النيابة العامة والتصرف بشأنها وفقا للقانون.

وأكدت مديرية التموين استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت التي تتعامل مع المواد الغذائية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والقرارات المنظمة، وضبط أي مواد قد تشكل خطرا على صحة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.