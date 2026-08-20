محافظ الأقصر يوافق على قبول 38 طلبًا آخر فوق الكثافة بمدارس التعليم الخاص

وافق المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، على قبول 38 طلبًا إضافيًا فوق الكثافة بمدارس التعليم الخاص بالمحافظة، وذلك بحضور أسامة حمدان، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالأقصر.

يأتي ذلك استجابةً لطلبات أولياء الأمور، وحرصًا على تيسير إجراءات القبول وإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الطلاب للالتحاق بالمدارس المناسبة لهم.

كان محافظ الأقصر سبق أن وافق على قبول 84 طلبًا فوق الكثافة، ليصل إجمالي الطلبات التي تمت الموافقة عليها إلى 122 طلبًا، في إطار حرص المحافظة على دعم العملية التعليمية وتلبية احتياجات الطلاب وأولياء الأمور.

كما وافق محافظ الأقصر على فتح فصل بالصف الأول الثانوي – القسم الأمريكي بمدرسة المستقبل الدولية بالطود، بالإضافة إلى فتح فصل بالصف الأول الابتدائي لغات بمدرسة المستقبل النموذجية بمدينة طيبة.

وتأتي هذه الموافقات في إطار جهود محافظة الأقصر للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور، ودعم منظومة التعليم بالمحافظة، بما يسهم في توفير فرص تعليمية مناسبة لأبناء الأقصر.