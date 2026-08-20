لهذا السبب.. شوبير: الفيفا يتحرك ضد حسام وإبراهيم وزيكو.. ومصطفى شوبير في الصورة

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن وصول خطابات من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بشأن عدد من أفراد بعثة منتخب مصر، على خلفية تصريحات ومواقف شهدتها منافسات كأس العالم 2026.

وقال شوبير، خلال تصريحات إذاعية، إن الفيفا أرسل أمس 3 خطابات، مشيرًا إلى أن هناك خطابًا رابعًا قد يكون في الطريق أو وصل بالفعل، لكنه لم يتأكد منه بشكل نهائي حتى الآن.

وأوضح شوبير أن الخطابات جاءت ضد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، وإبراهيم حسن، مدير المنتخب، بالإضافة إلى مصطفى زيكو، لاعب الفراعنة، بينما ترددت معلومات عن وجود خطاب آخر ضد مصطفى شوبير، حارس مرمى المنتخب.

وأضاف: «الفيفا بعت امبارح متأخر 3 جوابات، ويقال إنه فيه خطاب رابع في الطريق أو وصل، ده أنا ما تأكدتش منه لسه، ضد كابتن حسام حسن، وضد كابتن إبراهيم حسن، وضد مصطفى زيكو، ويقال إنه ضد كمان مصطفى شوبير».

وأشار شوبير إلى أن المخالفات محل الخطابات تتعلق بالتصريحات التي صدرت خلال البطولة، موضحًا أن من بينها الحديث عن وجود تحيز لصالح منتخب الأرجنتين، إلى جانب التصريحات والمواقف الداعمة للقضية الفلسطينية.

وتابع: «المخالفة كانت في التصريحات، وإنه كان في تحيز للأرجنتين وكلام على فلسطين حرة وهكذا».

وأكد شوبير أنه لم يتلقَ تأكيدًا رسميًا بشأن الخطاب الخاص بمصطفى شوبير، لكنه أشار إلى وجود مصدر يؤكد وصول خطاب ضده أيضًا، قائلًا: «خطاب مصطفى شوبير ما وصلنيش، بس في حد بيأكدلي كمان إنه فيه خطاب ضد مصطفى شوبير».

واختتم شوبير حديثه بالتأكيد على أن الفترة المقبلة ستشهد اتضاح موقف الاتحاد المصري لكرة القدم من هذه الخطابات والإجراءات التي يمكن اتخاذها بشأنها، قائلًا: «هنشوف اتحاد الكرة ممكن يعمل إيه في هذا الأمر».

وتأتي هذه التطورات بعد خروج منتخب مصر من منافسات كأس العالم 2026 أمام الأرجنتين في دور الـ16، وسط جدل واسع حول بعض التصريحات والمواقف التي صدرت من أفراد المنتخب خلال البطولة.