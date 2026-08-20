قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعليمات عاجلة بشأن قائمة أسعار صرف الكتب المدرسية للمدارس الخاصة و اليابانية والقومية
80 % زيادة في التبادل التجاري .. مصر وقطر توقعان اتفاقيات جديدة ضمن أعمال الدورة السابعة للجنة العليا المصرية القطرية
قرار في جامعة الإسكندرية بالاستغناء عن المعاملات الورقية واستبدالها بالرقمية
مصر وقطر وتركيا يدينون الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على غزة
حاسبينا تبع مرتضى منصور.. نادي الزمالك يتخلى عن 7 موظفين دون الرجوع إليهم.. إنفراد
أنقرة: سنواصل حماية سوريا.. وعلى إسرائيل وقف هجماتها "المتهورة"
قبل عودة المدارس .. كيف ترفعين مناعة طفلك استعدادًا لبدء الدراسة؟
يومان أم ثلاثة؟.. إجازة المولد النبوي للقطاع الخاص رسمياً
مصر تفوز باستضافة الاجتماع السنوي لمجلس إدارة اتحاد منظمي الرحلات الأمريكي
استقالات تضرب فيفا.. 3 اتحادات قارية تدرس سحب الثقة من إنفانتينو لهذا السبب
خلاف على إيجار محل .. القبض على طرفي مشاجرة بمدينة نصر
الأوقاف تعلن موعد الاختبار الشفوي لمنحتي الماجستير والدكتوراه للعاملين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خلاف على إيجار محل .. القبض على طرفي مشاجرة بمدينة نصر

المتهمون
المتهمون
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضرّر خلاله القائم على النشر من قيام آخر بسرقة هاتفه المحمول مدعياً قيامه ووالده بالتهجم عليه داخل محل عمله عقب قيامه بتحرير محضر بالواقعة بالقاهرة.


 بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وتبين حدوث مشاجرة بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بين طرف أول: (القائم على النشر "له معلومات جنائية")، وطرف ثان: (سمسار عقارات ونجله "لهما معلومات جنائية") جميعهم مقيمين بدائرة القسم ، لقيام الطرف الثانى بفسخ عقد إيجار محل تجارى كائن بدائرة القسم مبرم بينهم لعدم قيام الأول بدفع القيمة الإيجارية وإخراجه من المحل، الأمر الذى دفع الطرف الأول للتعدى على الطرف الثانى بالسب والإدعاء "على خلاف الحقيقة" بقيام أحد أفراد الطرف الثانى بسرقة هاتفه المحمول، وبمواجهتهم أيدوا ما سبق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى محضر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقليل الاغتراب

متاح الآن.. سجل بمرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية عبر هذا الرابط

مشغولات ذهبية

ارتفاعات قوية في سعر الذهب.. وهذه قيمة الجنيه الآن بمصر

حمزة عبدالكريم

معلش قول تاني كدة.. موقف محرج لمذيع أون سبورت أثناء لقاء حمزة عبد الكريم

امام عاشور

علامات استفهام.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل إمام عاشور بعد تمسك كونيا سبور بضمه

يارا ووالدتها

بنت أبوها.. يارا حسام حسن تخرج عن صمتها بعد أزمة الساحل وطلاق والدتها

أسعار الدواجن

صعود تدريجي.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس بالأسواق

الدولار

في 5 بنوك.. أقل سعر لصرف الدولار مقابل الجنيه

حالة الطقس

«الحر راجع النهارده وبكرة».. الأرصاد تحذر من موجة حر جديدة تبدأ الجمعة

ترشيحاتنا

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

الاستثمار: تأسيس 26 ألف شركة جديدة برؤوس أموال تتجاوز 97 مليار جنيه خلال 6 أشهر

عقارات

غرفة التطوير العقاري: تنظيم السوق ضرورة.. و40% من الناتج المحلي مرتبط بالقطاع

جانب من الاجتماع

التمثيل التجاري يكثف تحركاته لزيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق العراقية

بالصور

جامعة كيان بالقوات المسلحة.. صرح تعليمي جديد في مصر باستخدام أحدث المناهج وتقنيات الذكاء الاصطناعي

جامعة كيان
جامعة كيان
جامعة كيان

3 أيام راحة.. إجازة المولد النبوي2026 للموظفين والبنوك رسمياً

اجازة المولد التبوي2026
اجازة المولد التبوي2026
اجازة المولد التبوي2026

طريقة عمل شوربة الطماطم الإسبانية

طريقة عمل شوربة الطماطم الاسبانية.
طريقة عمل شوربة الطماطم الاسبانية.
طريقة عمل شوربة الطماطم الاسبانية.

التهابات الرحم.. أعراض لا تتجاهليها تنذرك بالإصابة

التهابات الرحم
التهابات الرحم
التهابات الرحم

فيديو

جامعة كيان

جامعة كيان بالقوات المسلحة.. صرح تعليمي جديد في مصر باستخدام أحدث المناهج وتقنيات الذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فاطمة حسن

فاطمة حسن تكتب: الكلمة أمانة

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

المزيد