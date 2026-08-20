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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محضر رسمي يكشف أزمة بنادي الزمالك.. موظف يتهم المسئولين بمنعه من العمل| خاص

نادي الزمالك
نادي الزمالك

حرر أحد العاملين بنادي الزمالك محضرا بقسم شرطة العجوزة، ضد مسئولي النادي، بعدما اتهمهم بمنعه من دخول مقر النادي لمباشرة عمله، وعدم صرف مستحقاته المالية، مؤكدا في أقواله أنه فوجئ بمنعه من الدخول من بوابة النادي بمنطقة المهندسين.

 

تفاصيل أزمة الزمالك 

وبحسب أقوال محرر المحضر، فقد أكد أن الواقعة حدثت أمام عدد من زملائه الموظفين بالنادي، مشيرًا إلى أنه كان يعمل موظفًا وكيل مشرفات بالنادي، ونفى وجود أي خلافات سابقة بينه وبين المشكو في حقهم، مطالبًا بإثبات الحالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

أقوال الموظف

س: ما تفاصيل بلاغك؟
ج: نفس ما جاء بمحضر المحضر.

س: متى وأين حدث ذلك؟
ج: اليوم حوالي الساعة 9 صباحًا ببوابة رقم 1 لنادي الزمالك بالمهندسين.

س: أمام من حدث ذلك؟
ج: أمام جميع زملائي الموظفين بالنادي.

س: ما الضرر الواقع عليك؟
ج: هو قيام المسئولين بنادي الزمالك للألعاب الرياضية بشارع 26 يوليو بالمهندسين بمنعي من الدخول للعمل وعدم صرف مستحقاتي المالية لدى النادي وذلك بدون وجه حق.

س: ما صلتك بالمشكو في حقه؟
ج: أنا كنت موظف وكيل مشرفات بالنادي.

س: هل يوجد خلافات سابقة بينكم؟
ج: لا مكنش في أي خلاف.

س: هل تتهم المشكو في حقه بشيء؟
ج: أتهم المسئولين بنادي الزمالك للألعاب الرياضية بشارع 26 يوليو بالمهندسين بمنعي من الدخول للعمل وعدم صرف مستحقاتي المالية لدى النادي وذلك بدون وجه حق.

س: ما اسم وعنوان المشكو في حقه؟
ج: المسئولون بنادي الزمالك للألعاب الرياضية بشارع 26 يوليو بالمهندسين.

س: ما قصدك من أقوالك؟
ج: إثبات الحالة واتخاذ اللازم.

نادي الزمالك أخبار نادي الزمالك فصل العالمين بنادي الزمالك منع الموظفين من الدخول قسم شرطة العجوزة

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