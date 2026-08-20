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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"الأرصاد": ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدا.. والعظمى على القاهرة الكبرى 35 درجة

الأرصاد
الأرصاد
أ ش أ

أكدت الدكتورة منار غانم، المتنبىء الجوي بمركز التنبؤات والانذار في الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم /الخميس/ أن البلاد سوف تتأثر اعتبارا من يوم غد /الجمعة/ بمنخفض الهند الموسمي ؛الذي سيكون مصحوبا بكتل هوائية حارة ورطبة أثناء مروره على البحر الأبيض المتوسط؛ مما يؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة بشكل ملحوظ.

وقالت غانم – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم – إن العظمى سوف تسجل غدا في القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية، وهي ضمن المعدلات الطبيعية للصيف، بينما تبلغ المحسوسة 37 درجة.. مشيرة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الاحساس الفعلي بحرارة الجو بقيمة تتراوح ما بين 2 إلى 3 درجات مئوية.

وأشارت إلى أن طقس الغد سيكون حار رطب خلال فترة النهار مع أجواء مائلة للحرارة ورطبة ليلا شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى فيما يكون في محافظات الصعيد وخاصة الجنوبية شديد الحرارة نهارا حيث تسجل درجات الحرارة العظمى فيها 41 درجة مئوية والمحسوسة 42 درجة مئوية.

وأفادت غانم بأن نسب الرطوبة سوف ترتفع ليلا خاصة في الأماكن المغلقة بينما تنسط الرياح في الأماكن المفتوحة ليلا بسرعة تتراوح ما بين 30 إلى 40 كم/س؛ مما يخفف الاحساس من الحرارة والرطوبة.

وحذرت من استمرار اضطراب الملاحة في البحر الأحمر وخليج السويس؛ بسبب سرعة الرياح التي تتراوح سرعتها ما بين 40 إلى 60 كم/س؛ مما يؤدي إلى ارتفاع أمواج من 2 إلى 3 أمتار.

وشددت على ضرورة القيادة بهدوء وحذر تام أثناء فترة الشبورة المائية التي تؤثر على الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية خلال الفترة من الساعة الرابعة فجرا وحتى الساعة الـ 7 أو 8 صباحا ، حيث تتلاشى مع سطوع الشمس.

وحول توقعات الأرصاد للطقس خلال الأسبوع المقبل.. قالت غانم سوف يستمر الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة؛ حيث ستتراوح العظمى بالقاهرة ما بين 35 و37 درجة مئوية بينما تسجل المحسوسة 38 إلى 39 درجة مئوية.

وطالبت المواطنين بضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس المباشرة خلال فترات الظهيرة، والتواجد في أماكن جيدة التهوية لتفادي ارتفاع نسب الرطوبة، وتناول كميات كبيرة من المياء والسوائل والمرطبات باستمرار مع متابعة النشرات الجوية اليومية لمعرفة أية تحديثات.

الدكتورة منار غانم المتنبىء الجوي بمركز التنبؤات والانذار في الهيئة العامة للأرصاد الجوية الهيئة العامة للأرصاد الجوية منخفض الهند الموسمي ارتفاع نسب الرطوبة

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