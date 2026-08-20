شروط وخطوات تجديد رخصتي القيادة والسيارة

يعد تجديد رخصة القيادة الشخصية ورخصة السيارة، من الإجراءات القانونية والمرورية بالغة الأهمية التي يجب على كل مواطن إنجازها قبل انتهاء صلاحيتها، وذلك لتجنب الوقوع تحت طائلة الغرامات أو المخالفات المرورية.

ومن خلال هذه السطور، نوضح الدليل الكامل للأوراق المطلوبة والخطوات التفصيلية لكل منهما.

أولاً: تجديد رخصة القيادة الشخصية

إذا اقترب موعد انتهاء رخصة قيادتك، إليك ما تحتاجه لإتمام عملية التجديد:

الأوراق والمستندات المطلوبة:

أصل بطاقة الرقم القومي: بشرط أن تكون سارية العمل. رخصة القيادة: المنتهية أو التي قاربت على الانتهاء. شهادة الكشف الطبي: (وفقاً للحالات التي يحددها القانون). إيصالات السداد: سداد كافة الرسوم والمخالفات إن وجدت.

خطوات التجديد:

التوجه إلى وحدة المرور المختصة، أو استخدام الخدمة الإلكترونية في حال توفرها.

تقديم المستندات المطلوبة للموظف المختص. إجراء الفحص الطبي إذا كان الأمر يتطلب ذلك قانوناً. سداد الرسوم المقررة للتجديد. استلام رخصة القيادة الجديدة.

ثانياً: تجديد رخصة السيارة (المركبة)

لتأمين مركبتك قانونياً وضمان سلامتك على الطريق، اتبع الآتي لتجديد رخصة السيارة:

الأوراق والمستندات المطلوبة:

أصل بطاقة الرقم القومي لمالك السيارة. رخصة السيارة الحالية. وثيقة تأمين سارية (إذا كانت مطلوبة). شهادة الفحص الفني للسيارة عند استحقاقها. إيصالات سداد الضرائب، الرسوم، والمخالفات (إن وجدت).

خطوات التجديد:

التوجه لوحدة المرور المختصة أو الاستعانة بـ الخدمة الإلكترونية المتاحة. تقديم كافة المستندات والأوراق المطلوبة. إجراء الفحص الفني للمركبة إذا كان مطلوباً في دورة التجديد الحالية. سداد الضرائب والرسوم المقررة على السيارة. استلام الرخصة الجديدة والملصق الإلكتروني إذا كان مستحقاً.

ملاحظات وتوجيهات مهمة قبل البدء

وحرصاً على وقتك ومجهودك، تذكر دائماً الآتي قبل التوجه للمرور:

تأكد من صحة البيانات: راجع كافة البيانات المدونة على الرخصة للتأكد من دقتها.

راجع كافة البيانات المدونة على الرخصة للتأكد من دقتها. تصفية المخالفات: تأكد من سداد جميع المخالفات المرورية المسجلة قبل البدء الفعلي في إجراءات التجديد.

تأكد من سداد جميع المخالفات المرورية المسجلة قبل البدء الفعلي في إجراءات التجديد. متابعة التواريخ: راجع تاريخ انتهاء الرخص بانتظام لتجنب الغرامات الناتجة عن التأخير.

راجع تاريخ انتهاء الرخص بانتظام لتجنب الغرامات الناتجة عن التأخير. الاحتفاظ بالإيصالات: احتفظ بجميع إيصالات السداد والرسوم حتى تنتهي من كافة الإجراءات وتستلم رخصتك الجديدة.

واحرص دائما على بدء إجراءات التجديد قبل انتهاء الرخصة بوقت كافٍ لتجنب الازدحام أو التأخير، وتحقق دائماً من إمكانية إتمام بعض هذه الخطوات إلكترونياً عبر المنصات الرقمية لتوفير الوقت.

وعن قنوات التواصل والدعم الفني: