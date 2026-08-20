شعبة الدواجن: أسعار البيض سترتفع مع اقتراب موسم المدارس

أوضح الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، تفاصيل حركة أسعار الدواجن والبيض فى السوق المحلية، قائلا: إن الأسعار الحالية لا تعكس بصورة كاملة التكلفة الفعلية للإنتاج، فى ظل ارتفاع تكلفة مدخلات الصناعة، وعلى رأسها الأعلاف.

وأضاف عبد العزيز السيد، خلال مداخلة عبر قناة «المحور»، إن سعر كيلو الدواجن داخل المزرعة يدور حاليًا حول 59 جنيهًا، بينما يتراوح السعر الذى يفترض أن يصل إليه للمستهلك بين 70 و75 جنيهًا للكيلو، وفقًا لتكاليف الإنتاج وهوامش التداول.

وأشار الى أن الوصول إلى سعر عادل للدواجن يمثل ضرورة للحفاظ على استمرارية المنتجين، خاصة أن الأسعار الحالية، بحسب تقديره، لا تغطى بصورة كافية التكلفة الحقيقية للإنتاج.

ونوه رئيس شعبة الدواجن إلى أن الأعلاف تمثل حوالى 70% من مدخلات صناعة الدواجن، وبالتالى فإن أى تغير فى أسعارها ينعكس بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج والأسعار التى يتحملها المستهلك.

وأضاف أن التكلفة الحقيقية لإنتاج كيلو الدواجن تقترب من 70 إلى 75 جنيهًا، مؤكدًا أن استمرار الأسعار عند مستويات لا تتناسب مع التكلفة قد يدفع بعض المنتجين إلى الخروج من دورة الإنتاج.

ولفت إلى أن مستلزمات الإنتاج متوافرة حاليًا بما يكفى لحوالى 3 أشهر، وهو ما يدعم استقرار العملية الإنتاجية خلال الفترة المقبلة، إلا أن استمرار هذا الاستقرار يظل مرتبطًا بأسعار الأعلاف وباقى مستلزمات التربية.

وأكد عبد العزيز السيد أن سوق الدواجن يحتاج إلى آلية أكثر وضوحًا للتعامل مع الأسعار، عبر وضع ضوابط ومعايير تساعد على قراءة اتجاهات السوق والتنبؤ بالتغيرات السعرية.

وأوضح أن وجود قواعد واضحة من شأنه تحقيق قدر أكبر من التوازن بين المنتج والمستهلك، بحيث يحصل المنتج على سعر يضمن استمرار النشاط، وفى الوقت نفسه لا يتعرض المواطن لزيادات غير مبررة.

وتوقع رئيس شعبة الدواجن زيادة الطلب على البيض خلال الفترة المقبلة مع اقتراب موسم المدارس، نتيجة ارتفاع احتياجات الأسر والطلاب.

وأشار إلى أن تأثير بداية العام الدراسى سيكون أكثر وضوحًا على سوق البيض مقارنة بسوق الدواجن، موضحًا أن زيادة الطلب مع عدم وجود زيادة مماثلة فى المعروض قد تدفع الأسعار إلى الارتفاع.

وكشف عن أن السعر الذى يراه عادلًا لكرتونة البيض، الذى يتراوح بين 107 و110 جنيهات.

وأضاف أن وصول سعر الكرتونة للمستهلك إلى نحو 120 جنيهًا يمثل، وفق تقديره، الحد الذى لا ينبغى تجاوزه، بما يعادل نحو 4 جنيهات للبيضة الواحدة.

وشدد رئيس شعبة الدواجن على أن استقرار الصناعة يتطلب تحقيق توازن بين تكاليف الإنتاج وأسعار البيع، مؤكدًا أهمية وضع قواعد واضحة لتنظيم حركة السوق، بما يضمن استمرار الإنتاج ويحمى المستهلك من الارتفاعات غير المبررة.