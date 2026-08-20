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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

ارتفاع جديد..مفاجأة في أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس

اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم
رشا عوني

يستعرض موقع صدى البلد أسعار الفراخ اليوم الخميس ضمن نشرته الخدمية، حيث يتابع المواطنون يوميا أسعار الدواجن وسعر البيض للمستهلك و أسعار مشتقات الدواجن ..



أسعار الدواجن اليوم الخميس

 

سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الخميس

بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الخميس نحو 76 جنيهًا، بينما تراوحت الأسعار بين 67 و120 جنيهًا للكيلو داخل المحال التجارية.

سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم الخميس

بلغ سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم الخميس نحو 116 جنيهًا، مع تسجيل الأسعار بينما تراوحت الأسعار من 72 جنيها إلى 155 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.

أسعار الدواجن الساسو اليوم الخميس

تراوحت أسعار الدواجن الساسو اليوم الخميس بين 90 و 91 جنيهًا للكيلو في البورصة، لتباع بالأسواق ما بين 100 و 101 جنيهًا للكيلو.

أسعار مشتقات الدواجن اليوم

بلغ سعر كيلو صدور دجاج بانيه نحو 200جنيهًا.

بلغ سعر صدور دجاج بالعظام وزن كيلو نحو 205 جنيهات.

بلغ سعر دبابيس دجاج نحو 184 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر أوراك دجاج مخلية نحو 250 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر أوراك دجاج متبلة نحو 165 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر فراخ شيش متبلة نحو 340 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر كيلو شيش طاووق نحو 343 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم الخميس

سجل سعر كرتونة البيض الأحمر 97 جنيهات جملة، لتباع للمستهلك بنحو 107 جنيهًا.

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض 90 جنيها، لتباع للمستهلك 100 جنيهًا.

سجل سعر كرتونة البيض البلدي 110 جنيها، لتباع للمستهلك 111 جنيهًا.

ارتفاع أسعار الأعلاف 

كشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، آخر تطورات أسعار الدواجن والبيض، موضحًا أن الأسعار الحالية لا تعكس بصورة كاملة التكلفة التي يتحملها المنتجون، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار الأعلاف باعتبارها أحد أبرز مكونات الإنتاج.

أسعار الدواجن اليوم.. 59 جنيهًا للكيلو من المزرعة

وأوضح رئيس شعبة الدواجن، خلال مداخلة عبر قناة «المحور»، أن سعر كيلو الدواجن داخل المزرعة يدور حاليًا حول 59 جنيهًا، بينما يتراوح السعر الذي يمكن أن يصل إلى المستهلك، وفقًا لحسابات التكلفة وهوامش التداول، بين 70 و75 جنيهًا للكيلو.

وأشار إلى أن مستويات الأسعار الحالية لا تحقق، من وجهة نظره، التوازن المطلوب بين تكلفة الإنتاج والعائد الذي يحصل عليه المنتج، مؤكدًا أهمية الوصول إلى آلية أكثر وضوحًا لتنظيم حركة الأسعار في السوق.

الأعلاف تستحوذ على 70% من تكلفة الإنتاج

وأكد عبد العزيز السيد أن الأعلاف تمثل العامل الأبرز في تحديد تكلفة إنتاج الدواجن، إذ تستحوذ على نحو 70% من مدخلات الصناعة، وبالتالي فإن أي تحرك في أسعارها ينعكس بصورة مباشرة على تكلفة تربية الدواجن والأسعار النهائية للمستهلك.

وأوضح أن التكلفة الفعلية لإنتاج كيلو الدواجن تقترب من 70 إلى 75 جنيهًا، معتبرًا أن استمرار البيع بأقل من التكلفة قد يضغط على المنتجين ويهدد استمرارهم في دورة الإنتاج.

3 أشهر من مستلزمات الإنتاج.. هل تدعم استقرار السوق؟

ولفت رئيس شعبة الدواجن إلى أن مستلزمات الإنتاج متوافرة حاليًا بما يكفي لنحو 3 أشهر، وهو ما يمثل عاملًا إيجابيًا يمكن أن يدعم استقرار العملية الإنتاجية خلال الفترة المقبلة.

وأكد في الوقت نفسه أن استمرار استقرار السوق يرتبط بصورة أساسية بمستويات أسعار الأعلاف وباقي مستلزمات التربية، إلى جانب ضرورة وجود رؤية أكثر وضوحًا لاتجاهات الأسعار.

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