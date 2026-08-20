قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعليمات عاجلة بشأن قائمة أسعار صرف الكتب المدرسية للمدارس الخاصة و اليابانية والقومية
80 % زيادة في التبادل التجاري .. مصر وقطر توقعان اتفاقيات جديدة ضمن أعمال الدورة السابعة للجنة العليا المصرية القطرية
قرار في جامعة الإسكندرية بالاستغناء عن المعاملات الورقية واستبدالها بالرقمية
مصر وقطر وتركيا يدينون الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على غزة
حاسبينا تبع مرتضى منصور.. نادي الزمالك يتخلى عن 7 موظفين دون الرجوع إليهم.. إنفراد
أنقرة: سنواصل حماية سوريا.. وعلى إسرائيل وقف هجماتها "المتهورة"
قبل عودة المدارس .. كيف ترفعين مناعة طفلك استعدادًا لبدء الدراسة؟
يومان أم ثلاثة؟.. إجازة المولد النبوي للقطاع الخاص رسمياً
مصر تفوز باستضافة الاجتماع السنوي لمجلس إدارة اتحاد منظمي الرحلات الأمريكي
استقالات تضرب فيفا.. 3 اتحادات قارية تدرس سحب الثقة من إنفانتينو لهذا السبب
خلاف على إيجار محل .. القبض على طرفي مشاجرة بمدينة نصر
الأوقاف تعلن موعد الاختبار الشفوي لمنحتي الماجستير والدكتوراه للعاملين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تعلن موعد الاختبار الشفوي لمنحتي الماجستير والدكتوراه للعاملين

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

أعلنت وزارة الأوقاف موعد إجراء الاختبار الشفوي للمتقدمين للحصول على منحة الماجستير المجانية أو الدكتوراه من الأئمة والواعظات والعاملين بالوزارة، للعام الدراسي 2026/2027، وذلك وفقًا للمواعيد المحددة من جانب الوزارة.

وأكدت وزارة الأوقاف أنه لن يُسمح للمتقدم بدخول الاختبار الشفوي إلا بعد إحضار عدد من المستندات المطلوبة، مع ضرورة تقديم أصول هذه المستندات للاطلاع عليها والتأكد من صحتها.

وتشمل المستندات المطلوبة صورة بطاقة الرقم القومي، مع إحضار أصل البطاقة للاطلاع، وصورة المؤهل الدراسي، مع إحضار الأصل، بالإضافة إلى صورة شهادة الماجستير بالنسبة للمتقدمين للحصول على منحة الدكتوراه، مع إحضار أصل الشهادة للاطلاع، إلى جانب صورة شخصية حديثة.

استبعاد المخالفين

وشددت الوزارة على أنه سيتم استبعاد أي متقدم لا تنطبق عليه شروط المنحة في أي مرحلة من مراحل الاختبار، وذلك وفقًا للقواعد والمواعيد التي حددتها الوزارة.

وأوضحت وزارة الأوقاف أنه يمكن للمتقدمين الاطلاع على أسماء المتقدمين ومواعيد إجراء الاختبارات الشفوية من خلال الرابط المرفق بأول تعليق على الإعلان الرسمي للوزارة.

وزارة الأوقاف الاختبار الشفوي منحتي الماجستير والدكتوراه منحة الماجستير منحة الدكتوراه العاملون بالأوقاف الأئمة والواعظات منح الدراسات العليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقليل الاغتراب

متاح الآن.. سجل بمرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية عبر هذا الرابط

مشغولات ذهبية

ارتفاعات قوية في سعر الذهب.. وهذه قيمة الجنيه الآن بمصر

حمزة عبدالكريم

معلش قول تاني كدة.. موقف محرج لمذيع أون سبورت أثناء لقاء حمزة عبد الكريم

امام عاشور

علامات استفهام.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل إمام عاشور بعد تمسك كونيا سبور بضمه

يارا ووالدتها

بنت أبوها.. يارا حسام حسن تخرج عن صمتها بعد أزمة الساحل وطلاق والدتها

أسعار الدواجن

صعود تدريجي.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس بالأسواق

الدولار

في 5 بنوك.. أقل سعر لصرف الدولار مقابل الجنيه

حالة الطقس

«الحر راجع النهارده وبكرة».. الأرصاد تحذر من موجة حر جديدة تبدأ الجمعة

ترشيحاتنا

شعبة الدواجن: متوقع ارتفاع أسعار البيض مع اقتراب موسم المدارس

شعبة الدواجن: أسعار البيض سترتفع مع اقتراب موسم المدارس

ارشيفية

325 جنيها للمواطن.. رئيس شعبة البقالة يكشف قيمة متوقعة للدعم على بطاقات التموين

صورة أرشيفية

دعم نقدي بدلا من السلع.. 325 جنيهًا للفرد شهريا| تفاصيل

بالصور

جامعة كيان بالقوات المسلحة.. صرح تعليمي جديد في مصر باستخدام أحدث المناهج وتقنيات الذكاء الاصطناعي

جامعة كيان
جامعة كيان
جامعة كيان

3 أيام راحة.. إجازة المولد النبوي2026 للموظفين والبنوك رسمياً

اجازة المولد التبوي2026
اجازة المولد التبوي2026
اجازة المولد التبوي2026

طريقة عمل شوربة الطماطم الإسبانية

طريقة عمل شوربة الطماطم الاسبانية.
طريقة عمل شوربة الطماطم الاسبانية.
طريقة عمل شوربة الطماطم الاسبانية.

التهابات الرحم.. أعراض لا تتجاهليها تنذرك بالإصابة

التهابات الرحم
التهابات الرحم
التهابات الرحم

فيديو

جامعة كيان

جامعة كيان بالقوات المسلحة.. صرح تعليمي جديد في مصر باستخدام أحدث المناهج وتقنيات الذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فاطمة حسن

فاطمة حسن تكتب: الكلمة أمانة

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

المزيد