الأوقاف تعلن موعد الاختبار الشفوي لمنحتي الماجستير والدكتوراه للعاملين

أعلنت وزارة الأوقاف موعد إجراء الاختبار الشفوي للمتقدمين للحصول على منحة الماجستير المجانية أو الدكتوراه من الأئمة والواعظات والعاملين بالوزارة، للعام الدراسي 2026/2027، وذلك وفقًا للمواعيد المحددة من جانب الوزارة.

وأكدت وزارة الأوقاف أنه لن يُسمح للمتقدم بدخول الاختبار الشفوي إلا بعد إحضار عدد من المستندات المطلوبة، مع ضرورة تقديم أصول هذه المستندات للاطلاع عليها والتأكد من صحتها.

وتشمل المستندات المطلوبة صورة بطاقة الرقم القومي، مع إحضار أصل البطاقة للاطلاع، وصورة المؤهل الدراسي، مع إحضار الأصل، بالإضافة إلى صورة شهادة الماجستير بالنسبة للمتقدمين للحصول على منحة الدكتوراه، مع إحضار أصل الشهادة للاطلاع، إلى جانب صورة شخصية حديثة.

استبعاد المخالفين

وشددت الوزارة على أنه سيتم استبعاد أي متقدم لا تنطبق عليه شروط المنحة في أي مرحلة من مراحل الاختبار، وذلك وفقًا للقواعد والمواعيد التي حددتها الوزارة.

وأوضحت وزارة الأوقاف أنه يمكن للمتقدمين الاطلاع على أسماء المتقدمين ومواعيد إجراء الاختبارات الشفوية من خلال الرابط المرفق بأول تعليق على الإعلان الرسمي للوزارة.