«البحوث الإسلامية» يُطلق قافلة دعوية جديدة إلى الواحات البحرية ضمن حملة «مِنْ نبع المصطفى صلى الله عليه وسلم

أطلق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، صباح اليوم، قافلةً دعويَّةً جديدةً إلى الواحات البحريَّة، في إطار حملة المجمع التوعويَّة الموسَّعة (مِنْ نبع المصطفى ﷺ)، التي تُنفَّذ بالتزامن مع ذكرى المولد النبوي الشريف، وتهدف إلى التعريف بشمائل النبي ﷺ وأخلاقه، ورَبْط هديه الشريف بواقع الحياة، وتنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بتكثيف الجهود الدعويَّة والتوعويَّة، وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، لا سيَّما في المناطق النائية.

وتتضمَّن القافلة عددًا من اللقاءات والدروس والندوات التوعويَّة بالمساجد ومراكز الشباب والتجمُّعات السكنيَّة، تتناول جوانب من السيرة النبويَّة وشمائل النبي ﷺ، وما تحمله مواقفه من دروسٍ في الرحمة والحِلم والتواضع والصدق والأمانة وحُسن التعامل، إلى جانب بيان أثر الاقتداء بهديه في بناء الأسرة، وترسيخ القِيَم الأخلاقيَّة، وتعزيز التماسك المجتمعي.

وأكَّد فضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، أنَّ استحضار السيرة النبويَّة لا ينبغي أن يتوقَّف عند معرفة أحداثها ومواقفها؛ وإنما تمتدُّ دلالاته إلى تحويل الهدي النبوي إلى سلوكٍ عمليٍّ في حياة الناس، موضِّحًا أنَّ حملة (مِنْ نبع المصطفى ﷺ) تسعى إلى تقديم الشمائل النبويَّة بصورةٍ تربط بين محبَّة النبي ﷺ والاقتداء بأخلاقه في التعامل مع الأسرة والمجتمع.

وأشار فضيلته إلى أنَّ القافلة تأتي في سياق اهتمام مجمع البحوث الإسلاميَّة بأن تصل الرسائل التوعويَّة للحملة إلى مختلِف الفئات والمناطق، وأن تتناول السيرة النبويَّة من جوانبها التي يحتاج إليها الناس في واقعهم اليومي، لافتًا إلى أنَّ التأسِّي بالنبي ﷺ يُسهم في تهذيب السلوك، وضبط العَلاقات، ونشر الرحمة والتسامح، وبناء شخصيَّة متوازنة قادرة على التعامل الإيجابي مع الآخرين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الدِّيني بالمجمع، أنَّ القوافل الدعويَّة التي ينفِّذها وعَّاظ مجمع البحوث الإسلاميَّة ضمن حملة (مِنْ نبع المصطفى ﷺ) تستهدف تقديم السيرة النبويَّة بصورةٍ حيَّةٍ ومرتبطةٍ باحتياجات المجتمع، مؤكِّدًا أنَّ اللقاءات المباشرة مع المواطنين تتيح تناول المواقف النبويَّة التي تتَّصل بحياتهم بصورةٍ عمليَّة، ويُسهم في ترسيخ معاني الرحمة والرفق وحُسْن الخُلُق.