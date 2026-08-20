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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

325 جنيها للمواطن.. رئيس شعبة البقالة يكشف قيمة متوقعة للدعم على بطاقات التموين

ارشيفية
ارشيفية
منار عبد العظيم

في ظل توجه الدولة نحو تطوير منظومة الدعم وإعادة صياغة آليات وصول المساندة الحكومية إلى المواطنين، كشف هشام الدجوي، رئيس شعبة البقالة بغرفة الجيزة التجارية، عن تصور متوقع لقيمة الدعم التمويني خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى إمكانية وصول إجمالي الدعم المخصص للمواطن على البطاقة التموينية إلى 325 جنيهًا شهريًا.

وأوضح الدجوي أن هذا الرقم يأتي ضمن التصورات المطروحة لتطوير منظومة الدعم، بحيث يتم توزيع قيمة الدعم بين الخبز والسلع التموينية، بما يضمن استفادة المواطن من المخصصات بصورة أكثر شمولًا.

225 جنيهًا لدعم الخبز

وقال هشام الدجوي، في تصريحات لقناة «صدى البلد»، إن التصور المتوقع يتضمن تخصيص نحو 225 جنيهًا شهريًا للمواطن لدعم الخبز.

وأشار إلى أن هذا المبلغ يمثل الجزء الأكبر من إجمالي الدعم المقترح، في ظل استمرار الخبز كأحد أهم عناصر منظومة الدعم التي يستفيد منها ملايين المواطنين يوميًا.

100 جنيه للسلع التموينية

وأضاف رئيس شعبة البقالة أن التصور يشمل أيضًا تخصيص 100 جنيه شهريًا للمواطن لدعم السلع التموينية.

وبذلك، يصل إجمالي قيمة الدعم المتوقعة إلى نحو 325 جنيهًا شهريًا للمواطن الواحد، وفق التصور الذي طرحه رئيس شعبة البقالة.

هل الـ325 جنيهًا قيمة رسمية؟

وشدد الدجوي على أن مبلغ 325 جنيهًا ليس قيمة رسمية أو مقررة للدعم حتى الآن، وإنما يمثل تصورًا متوقعًا لشكل المنظومة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الأرقام المطروحة تأتي في إطار النقاشات والتصورات المتعلقة بتطوير منظومة الدعم، ولا تعني صدور قرار نهائي بشأن قيمة الدعم التي سيحصل عليها المواطن.

تطوير منظومة الدعم

ويأتي الحديث عن قيمة الدعم المتوقعة بالتزامن مع توجه الدولة نحو تطوير منظومة الدعم، والعمل على زيادة كفاءة وصول المخصصات إلى مستحقيها، مع دراسة آليات جديدة تتيح للمواطن الاستفادة من مجموعة أكبر من السلع الأساسية.

وتتضمن التصورات المطروحة للمنظومة الجديدة بحث إتاحة سلع غذائية متنوعة ضمن الدعم، بما يتناسب مع احتياجات الأسر ويعزز قدرتها على مواجهة تكاليف المعيشة.

الدعم بين الخبز والسلع الأساسية

ويعكس التصور الذي طرحه رئيس شعبة البقالة اتجاهًا نحو احتساب الدعم بصورة أكثر وضوحًا بين مخصصات الخبز والسلع التموينية، بحيث يحصل المواطن على دعم محدد لكل بند.

وبحسب التصور المطروح، فإن المواطن قد يحصل على 225 جنيهًا لدعم الخبز و100 جنيه للسلع التموينية، بإجمالي 325 جنيهًا شهريًا، مع التأكيد على أن اعتماد هذه القيم بشكل رسمي يتطلب صدور قرارات من الجهات الحكومية المختصة.

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