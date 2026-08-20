مصرع وإصـابة 19 في حـ ـادث انقلاب سيارة عمالة بالمنوفية

شهد طريق كفر داود - السادات حادث انقلاب سيارة محملة بالعمالة اليومية، ونتج عنه وفيات وإصابات تم نقلهم إلى مستشفى منوف العام.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء عبد الحليم فايد، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور السادات يفيد بانقلاب سيارة محملة بالعمالة اليومية على طريق كفر داود - السادات.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وتم الدفع بعربيات الإسعاف، وتبين مصرع 2 وإصابة 17 في الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى منوف العام تحت الرعاية، ونقل الجثامين إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في ملابسات الحادث.