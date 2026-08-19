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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزيرا الإسكان والعمل يكرمان أوائل طلاب مدرسة مياه الشرب بالمنوفية

طلاب شركة المياة
طلاب شركة المياة

كرمت المهندسة راندَة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور حسن الرداد، وزير العمل، الطلاب الأوائل على مستوى محافظة المنوفية، من أبناء مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، تقديرًا لتفوقهم الدراسي وتميزهم.

وشمل التكريم الخريج ،احمد عصام عبد الحميد مصطفى لحصوله علي المركز الاول على مستوى محافظه المنوفية للعام الدراسي 2024/2025 بنسبة مئويه 99.14٪ والطالب رائد محمد ابراهيم مرسي الجمسي عن العام الدراسي 2025/2026 المركز الاول على مستوى محافظة المنوفية بنسبة مئويه 98%. 

كما شمل التكريم أمجد أحمد إبراهيم، مدير مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، تقديرًا لجهوده في دعم العملية التعليمية، وحرصه على توفير بيئة تعليمية متميزة تسهم في إعداد وتأهيل الطلاب علميًا وفنيًا.

وأعرب المهندس رشدى السيد عمر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، عن بالغ فخره واعتزازه بهذا التكريم، مؤكدًا أن تفوق أبناء المدرسة يمثل ثمرة حقيقية للجهود المبذولة في تطوير منظومة التعليم الفني وإعداد كوادر شابة مؤهلة.

وأكد رئيس الشركة، استمرار دعمه لمنظومة التعليم الفني المتخصص، وتشجيع الطلاب على التفوق والتميز، بما يسهم في إعداد جيل جديد من الكوادر الفنية القادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل وخدمة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بكفاءة واقتدار.

المنوفية محافظة المنوفية شركة المياة تكريم طلاب

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