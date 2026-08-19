وفاة طالبة في حادث على الطريق الإقليمي بالمنوفية

لقيت طالبة جامعية مصرعها إثر حادث سير أليم أثناء عبورها الطريق الإقليمي بمركز الباجور، حيث صدمتها سيارة رحلات مما أودى بحياتها في الحال.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء عبدالحليم إسماعيل مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة الباجور يفيد بوفاة طالبة تحت عجلات سيارة رحلات أثناء مرورها على الطريق الإقليمي.

​وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وتبين وفاة الطالبة «ن. إ. م» تبلغ من العمر 19 عامًا، ومقيدة بكلية الزراعة بجامعة بنها والمقيمة بإحدى قرى مركز الباجور.

وأُودعت الجثة بمستشفى الباجور التخصصي تحت تصرف النيابة العامة للتمهيد لاستخراج تصريح الدفن، وحررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية كافة.