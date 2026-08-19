بعد حادث الإسماعيلية.. حظر استخدام السيارات النقل للركاب بالمنوفية

​حذّرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بمحافظة المنوفية من استخدام سيارات النقل ولا سيما نصف النقل في نقل المواطنين، مؤكدة اقتصار نشاطها على نقل البضائع والأغراض التجارية فقط، وذلك للحد من الحوادث وحفاظاً على أرواح الركاب.

​وأوضحت محليات المنوفية أن ركوب المواطنين بالصندوق الخلفي لسيارات النقل يشكل خطورة بالغة على حياتهم، لارتفاع احتمالية السقوط أو التعرض لإصابات خطيرة عند التوقف المفاجئ أو الحوادث، شددت على ضرورة التزام السائقين بالتعليمات وقواعد المرور.

​وأكد البيان اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين من خلال حملات مرورية مكثفة، تشمل:​توقيع غرامات مالية، ​سحب تراخيص القيادة والسيارة، و​التحفظ على المركبة المخالفة.

​وأهابت الوحدة المحلية بالمواطنين الامتناع عن استقلال هذه السيارات والإبلاغ الفوري عن المخالفات، مع الالتزام بوسائل النقل الجماعي المخصصة للركاب لضمان سلامتهم.