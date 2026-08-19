محافظ المنوفية: استمرار التنسيق الكامل مع مديرية الأمن لتحقيق أهداف الدولة وتقديم أفضل الخدمات

التقى، اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية اللواء عبدالحليم إسماعيل مساعد وزير الداخلية - مدير أمن المنوفية ، بمكتبه بالديوان العام ، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الاجهزة التنفيذية والامنية بالمحافظة لضمان الارتقاء بمستوى الخدمات وسرعة الإستجابة لإحتياجات الشارع المنوفي ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التكامل بين مؤسسات الدولة لخدمة المواطنين.

وتناول اللقاء ، سبل تعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية، ومواصلة العمل المشترك لتحقيق الانضباط الأمني بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، وآليات التعامل الفعال مع مختلف التحديات ، بما يساهم في دعم جهود الدولة في تنفيذ خطط التنمية وتحقيق الصالح العام ، ويعزز مناخ الأمن والإستقرار بالمحافظة.

وأكد محافظ المنوفية الدور الحيوي الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن والنظام وتحقيق الاستقرار، مشيراً أهمية استمرار التنسيق الكامل بين المحافظة ومديرية الأمن لتحقيق أهداف الدولة وتقديم أفضل مستوى من الخدمات لأبناء المحافظة ، فيما أكد مدير الأمن استمرار الدعم والتعاون الكامل مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ودعم كافة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار بالشارع المنوفي.