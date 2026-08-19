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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية يعتمد أحوزة عمرانية جديدة لـ17 قرية كدفعة ثانية لتلبية مطالب المواطنين

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

  أعلن  اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية اعتماد الأحوزة العمرانية الجديدة لعدد 17 قرية بنطاق مراكز ومدن المحافظة كدفعة ثانية ، وذلك في إطار حرص المحافظة على استكمال منظومة التخطيط العمراني وتحقيق التنمية المتوازنة وتنظيم أعمال البناء والتوسع العمراني بما يتوافق مع المخططات الاستراتيجية المعتمدة، بإعتباره من أهم ملفات منظومة العمل الحيوية التي تتعلق بمصلحة المواطن المنوفى وذات اهتمام مباشر على رأس أولويات المحافظة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح محافظ المنوفية أن إعتماد الأحوزة العمرانية الجديد يأتى في ضوء التنسيق المستمر مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني ، مشيرًا إلى أن القرى التي تم اعتمادها تتبع مراكز ( الباجور، الشهداء، بركة السبع، تلا، شبين الكوم، منوف)، وذلك ضمن خطة متكاملة تستهدف الإنتهاء من اعتماد الأحوزة العمرانية لكافة قرى المحافظة على مراحل متتالية،وسيتم إستكمال باقي إجراءات الأحوزة العمرانية للقرى تباعاً، في خطوة مهمة نحو تحقيق الانضباط والتنظيم العمراني، والمساهمة في فتح آفاق جديدة أمام المواطنين، ويضمن توفير بيئة عمرانية منظمة تواكب الزيادة السكانية مع الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعديات والتوسع العشوائي.

وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية ومديرية المساحة والجهات المعنية، لضمان الانتهاء من توقيع الأحوزة العمرانية المحدثة وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يدفع عجلة التنمية العمرانية ويعزز من جهود الدولة في إرساء بنية تخطيطية متكاملة تحقق مستقبلًا أكثر تنظيمًا واستدامة لأبناء المنوفية ، مؤكدًا أن محافظة المنوفية مستمرة في دعم مشروعات تطوير القرى والارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق بها، بالتوازي مع جهود التخطيط العمراني، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتحقيق مستهدفات التنمية.

المنوفية محافظة المنوفية محافظ المنوفية كردون 17 قرية

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