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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المنوفية.. متابعة الموقف النهائي لاستلام المشروعات المتبقية بحياة كريمة

نائب محافظ المنوفية
نائب محافظ المنوفية

عقد اليوم محمد موسى نائب المحافظ اجتماعاً تنسيقيا لمتابعة الموقف التنفيذي والاستلام النهائي لعدد من مشروعات قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطرق والصحة المستهدفة ضمن المرحلة الاولى لحياة كريمة بقرى مركزي أشمون والشهداء.

 بحضور اللواء عبدالله الديب السكرتير العام للمحافظة، المحاسب خالد النمر السكرتير المساعد للمحافظة،  رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء ، ممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، دار الهندسة ،نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون ، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي ، ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري ، مدير عموم ري المنوفية ،الإدارة الاستراتيجية بالديوان العام وعدد من الجهات المعنية والشركات المنفذة.

وخلال الاجتماع تم استعراض إجمالي المشروعات التي تم الانتهاء من إجراءات التسليم لها بمختلف القطاعات، والموقف النهائى لاستلام وتشغيل عدد من محطات رفع وخطوط الطرد بقرى (سهواج ، شعشاع ، شما ،كفر صراوة ، دروه ، شطانوف ، دراجيل، شمياطس ، صراوة )، كما تم استعراض موقف عدد 8 محطات حديد ومنجنيز بقرى (كفر الحما ، ساقية المنقدى ، مؤنسة ،كفر الشبع ،الكوادى ، شطانوف ،دراجيل ، كفر عون)، بالإضافة الي مناقشة موقف عدد من الطرق من أهمها طريق 756 ، 850 ، 16 ، 100 ، 98 ، وكذا أعمال تسليم 10 وحدات صحية بقرى ( طليا ، البرانية ، منيل عروس ، ساقية أبو شعرة ، شنشور ، الفرعونية، كفر الحما ، سملاى ، جريس ، سمادون ) ، وكذا مشروعات قطاع الكهرباء والاتصالات ،وتم التأكيد علي ضرورة المتابعة المستمرة للموقف الحالي وعرض أهم المعوقات التفصيلية المتعلقة بإجراءات التسليم وسبل دفع العمل بها لضمان تذليلها لسرعة دخولها الخدمة للارتقاء بجودة الحياة المعيشية. 

وشدد محافظ المنوفية بضرورة مضاعفة الجهود والتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية وتكثيف المتابعات الميدانية لنهو وتسليم كافة المشروعات بشتي القطاعات وتلافي الملاحظات لتسريع إجراءات تسليم تلك المشروعات في أقرب وقت تحقيقاً للصالح العام والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة.

المنوفية محافظة المنوفية محافظ المنوفية نائب محافظ المنوفية اجتماع

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