عمارة يلتقي مدير التأمين الصحي لبحث تعزيز الخدمات الصحية للطلاب والعاملين ببني سويف

التقى الدكتور عصام عبد المهدي عمارة، مدير مديرية التربية والتعليم ببني سويف، الدكتور محمد يحيى إسماعيل، مدير عام فرع التأمين الصحي ببني سويف، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مجال الرعاية الصحية المقدمة للطلاب والعاملين بقطاع التعليم.

وضم الوفد الدكتورة دعاء صفوت، مدير إدارة تأمين الطلاب، والدكتور مصطفى الكومي، مدير المكتب الفني، والدكتور عادل عبد الله، بالإدارة المالية، والأستاذة غادة عبد الله، مدير إدارة النظم والمعلومات، والأستاذ تامر شعبان، مدير العلاقات العامة بالتأمين الصحي.

وجاء اللقاء بحضور أحمد عزت، مدير عام الشؤون التنفيذية، أشرف عبد العليم، مدير إدارة الأمن، ومديري الإدارات التعليمية.

واستهل الدكتور عصام عمارة اللقاء بالترحيب بمدير عام التأمين الصحي والوفد المرافق، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين بما يسهم في تيسير حصول الطلاب والعاملين على الخدمات الصحية والتأمينية.

وناقش اللقاء عددًا من الملفات المشتركة، جاء في مقدمتها استخراج وتجديد كارنيهات التأمين الصحي للطلاب، وتحديث البطاقات الصحية للعاملين بقطاع التعليم، إلى جانب دعم الفرق الطبية التابعة للتأمين الصحي التي تنفذ الحملات الطبية والتوعوية داخل المدارس، والتنسيق بشأن تيسير مهامها بما يضمن وصول الخدمات والتوعية الصحية إلى الطلاب والعاملين.

كما تناول اللقاء آليات تعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة، بما يدعم جهود الرعاية الصحية والوقائية داخل المؤسسات التعليمية، ويخدم الطلاب والعاملين بقطاع التعليم.



