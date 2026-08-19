ضبط ربع طن فراخ ولحوم فاسدة في المنوفية

قادت هناء عقيلة، رئيس مركز ومدينة قويسنا، حملة تفتيشية مكبرة على المحلات والمطاعم بالمدينة، ضبطت خلالها ربع طن دواجن مَحقونة بالماء ولحومًا فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، قبل تداولها ووصولها للمواطنين.

​جاءت الحملة بتكثيف من اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، وبالتنسيق بين مجلس المدينة وإدارتي الطب البيطري والتموين، وبحضور إسلام صبحي نائب رئيس المدينة، والدكتورة سهير شرف مدير إدارة التموين، والأطباء البيطريين دكتور أيمن سويلم، دكتور محمد فتحي، ودكتور سالي عادل رئيس قسم المجازر.

تم التحفظ على نحو 250 كجم دواجن مُحقونة بالماء تحت الجلد بأحد محلات الطيور بهدف الغش التجاري وزيادة الوزن، وضبط كميات من اللحوم المخالفة للاشتراطات الصحية وغير الصالحة للاستهلاك داخل أحد المطاعم.

​تم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على المضبوطات تمهيدًا لاتخاذ القرارات القانونية حيال المخالفين، ​وأكدت رئيس المدينة استمرار الحملات الرقابية الميدانية بشكل يومي للتصدى بكل حزم لأي محاولات للإضرار بصحة وسلامة المواطنين.