وزير الكهرباء يتابع تطور أعمال مشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا عبر إيطاليا

اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالدكتور تاج الدين مصطفى سيف، رئيس مجلس إدارة شركة "K&K" الإماراتية، بمقر الوزارة بالعلمين، لمتابعة تطور الأعمال ومستجدات تنفيذ الدراسات النهائية لمشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا عبر إيطاليا ، باستخدام الكابلات البحرية، وذلك في إطار استراتيجية العمل لتعزيز ودعم جهود تصدير الطاقة النظيفة إلى الأسواق الأوروبية.

ناقش الدكتور عصمت خلال الاجتماع بحضور المستشار أمجد سعيد، المستشار القانوني للوزارة، تطور الأعمال على صعيد تنفيذ الدراسات فى ضوء اتفاقية التعاون والشراكة التي تم توقيعها مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء ، واستمع إلى عرض توضيحي حول الخطوات التنفيذية للمشروع، والنقاط المقترحة لإنزال الكابل البحري، وتطرق الاجتماع إلى الجدول الزمنى للانتهاء من تنفيذ للمشروع قدرة 3000 ميجاوات، واتخاذ ما يلزم لبدء التنفيذ فى إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة ومحوري لنقل وتبادل الطاقة بين قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا، وتم مناقشة مستقبل الطاقات المتجددة، وتعظيم العوائد والاستفادة من الموارد الطبيعية.

قال الدكتور محمود عصمت، إن هناك توجها استراتيجيا بدعم مشروعات الربط الكهربائي والتكامل مع شبكات الدول المجاورة في إطار استراتيجية خاصة للربط الكهربائي مع الشبكة الكهربائية الأوروبية لتصبح مصر مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة، وجسرا لنقل وتبادل الكهرباء بين قارات العالم الثلاث، موضحا العمل على تعظيم العوائد وحسن إدارة واستغلال مصادر الطاقات المتجددة، موضحا الأهمية البالغة التي يوليها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لنشر إستخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة، مشيرا إلى استراتيجية الدولة التى تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وتقليل الإعتماد على الوقود الأحفوري، مضيفا أن القطاع الخاص شريك رئيسي فى مشروعات الطاقة المتجددة، مضيفا أن المشروع يعكس الثقة المتزايدة في قدرات مصر الفنية والبشرية، والبيئة الاستثمارية الجاذبة.