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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم العالي تنشر فيديو حول تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات
نهلة الشربيني

وجّه الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتوعية طلاب الثانوية العامة بكيفية إجراء تحويلات تقليل الاغتراب إلكترونيًا عبر موقع التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد؛ للتيسير على الطلاب ومساعدتهم على إتمام إجراءات التحويل بصورة صحيحة وتجنب أي أخطاء قد تحدث أثناء التسجيل.

وفي هذا الإطار، صرح الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، بأن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي بالوزارة أعدت فيديو إرشاديًا لطلاب الثانوية العامة يوضح كيفية إجراء تحويلات تقليل الاغتراب إلكترونيًا عبر موقع التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد: https://tansik.digital.gov.eg

وأضاف المتحدث الرسمي أنه سيتم فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب من خلال موقع التنسيق الإلكتروني أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية؛ لإجراء التحويلات المناظرة وغير المناظرة، في حدود النسبة المقررة 10%، وذلك خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 20/8/2026 وحتى يوم الإثنين الموافق 24/8/2026.

ويمكن للطلاب مشاهدة الفيديو من خلال الرابط التالي: https://youtube.com/shorts/y1G9X3xgrHQ?si=WeCPto6FAI9Vj_eb

ويمكن للطلاب متابعة جميع أخبار تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، والحسابات الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي التالية:

-  موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:

  https://mohesr.gov.eg

 - حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على فيسبوك:

  https://www.facebook.com/MOHESREGYPT

-  حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على إنستجرام:

  https://www.instagram.com/mohesregypt

-  حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على إكس:

  https://x.com/Mohesregypt

-  حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة ثريدز:

  https://www.threads.net/@mohesregypt

 - قناة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة يوتيوب:

 https://www.youtube.com/@mohesregypt

تنسيق الجامعات تقليل الاغتراب وزارة التعليم العالي

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