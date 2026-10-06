البنك الزراعي المصري يعلن عن تعيين حسن السعيد رئيساً للشئون القانونية

أعلن البنك الزراعي المصري عن تعيين حسن السعيد، رئيسًا تنفيذيًا للشئون القانونية، في خطوة تعكس حرص البنك على تعزيز الدور الحيوي لهذا القطاع في دعم أنشطة البنك وتطوير منظومته المؤسسية، مع ضمان أعلى مستويات الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل المصرفي، بما يسهم في حماية مصالح البنك وعملائه.

ويمتلك السعيد، خبرات قانونية وسجل مهني متميز مشفوعاً بسنوات خبرة تفوق 25 عامًا ، ما يمثل إضافة قوية لقيادة القطاع القانوني، ويعكس التوجه نحو تعزيز الحوكمة والشفافية، بما يتماشى مع أهداف البنك في المرحلة المقبلة.

ويعد السعيد من أبناء البنك الزراعي المصري، حيث تم تعيينه بالبنك 2001 محامٍ بالإدارة القانونية، ثم تدرج في الوظائف إلى أن تولى رئاسة قطاع التقاضي بالبنك، ثم انتقل بعدها للعمل بالقطاع القانوني ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية "Saib " في 2025، ليعود مرة أخرى لرئاسة الشئون القانونية بالبنك الزراعي المصري.

وتعتبر الشئون القانونية أحد الركائز الأساسية في عمل البنك، حيث يضطلع بدور محوري في صياغة العقود والاتفاقيات، ومتابعة التشريعات، ودعم الإدارات المختلفة في مواجهة التحديات القانونية، بما يضمن استمرارية النمو وتحقيق أهداف البنك الاستراتيجية.