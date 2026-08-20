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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«القومي للإعاقة» ومحافظ بورسعيد يتفقدان أول مصنع يدمج 70 عاملاً من «الصم وضعاف السمع»

الدكتورة إيمان كريم
الدكتورة إيمان كريم
الديب أبوعلي

تفقدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، واللواء أركان حرب إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، مصنع “صقر” لإنتاج الأدوات الكهربائية بالمنطقة الصناعية بالمحافظة، خلال زيارتها لمحافظة بورسعيد، الأربعاء، وذلك للاطلاع على تجربة المصنع في دمج العاملين من ذوي الإعاقة السمعية داخل بيئة العمل، والتعرف على آليات التأهيل والتدريب المتبعة لضمان مشاركتهم الفاعلة في العملية الإنتاجية.


وخلال الجولة التفقدية، اطلعت الدكتورة إيمان كريم على خطوط الإنتاج المختلفة بالمصنع، والتي شملت خط إنتاج الوصلات الكهربائية، وخط إنتاج أشرطة الليد، وأنظمة الأمان، بالإضافة إلى خط إنتاج اللمبات الليد، كما استمعت إلى شرح تفصيلي حول مراحل الإنتاج وآليات العمل داخل المصنع.

 تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أهمية تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصادياً من خلال توفير فرص العمل اللائقة لهم، وتدريبهم وتأهيلهم وفقاً لمتطلبات سوق العمل الحديثة، بما يسهم في تعزيز استقلاليتهم ودمجهم الكامل في المجتمع.
وأضافت أن المجلس يولي اهتماماً كبيراً بملف التدريب والتأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب نشر ثقافة الدمج داخل المؤسسات المختلفة، مشددة على أهمية تدريب المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة على آداب التعامل السليم معهم، وتعلم لغة الإشارة بما يضمن بيئة عمل أكثر شمولاً وإتاحة.


وأشادت المشرف العام على المجلس بفكرة مصنع “صقر” لإنتاج الأدوات الكهربائية، مؤكدة أنه يمثل نموذجاً ناجحاً وملهماً في دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية داخل بيئة العمل، ومطالبة أصحاب الشركات والمصانع بالاستفادة من هذه التجربة وتطبيقها في مؤسساتهم المختلفة، بما يسهم في خلق بيئة عمل متكافئة تتيح الفرص للجميع دون تمييز.


ومن جانبه، أكد اللواء أركان حرب إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات، وفي مقدمتها التشغيل والتأهيل المهني، مشيداً بتجربة مصنع “صقر” باعتبارها نموذجاً ناجحاً يعكس أهمية توفير بيئات عمل دامجة تراعي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتستثمر قدراتهم وإمكاناتهم.


وأشار المحافظ إلى حرص المحافظة على دعم مثل هذه المبادرات الرائدة التي تفتح آفاقاً جديدة أمام الأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة الفاعلة في سوق العمل، وتحقيق الاستقلال الاقتصادي والاندماج المجتمعي.


وفي السياق ذاته، قال عز الدين صقر، رئيس مجلس إدارة مصنع “صقر” للأدوات الكهربائية بالمنطقة الصناعية ببورسعيد، ومدير مدرسة التربية الخاصة، إن المصنع تم افتتاحه عام 2007 لإنتاج الأدوات الكهربائية، موضحاً أن فكرة دمج الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية بدأت منذ عمله مديراً لمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع، حيث لمس قدراتهم وإمكاناتهم، وسعى إلى توفير فرص عمل حقيقية لهم داخل المصنع.


وأضاف أن المصنع أصبح نموذجاً دامجاً للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، ويضم عدداً كبيراً منهم في مختلف مراحل العملية الإنتاجية.


ومن جانبه، أوضح هاني عز الدين صقر، الرئيس التنفيذي للمصنع، أن المصنع يضم 70 عاملاً من ذوي الإعاقة السمعية، يعملون جنباً إلى جنب مع زملائهم من غير ذوي الإعاقة في بيئة عمل دامجة، لافتاً إلى أن العاملين بالمصنع مؤهلون للتواصل بلغة الإشارة بما يسهم في تعزيز التواصل الفعال بينهم.


وأشار إلى أن المصنع مجهز بالكامل بجميع وسائل وإجراءات السلامة والأمان، موضحاً أن أنظمة التحذير داخل خطوط الإنتاج تعتمد على إشارات ضوئية تتناسب مع طبيعة الإعاقة السمعية للعاملين، حيث يشير الضوء الأصفر إلى التشغيل الآمن للماكينات، فيما تضاء لمبات تحذيرية بشكل أوتوماتيكي عند وجود أي خطر وفقاً لنوعه، بما يضمن أعلى مستويات السلامة داخل بيئة العمل.


وقالت إحدى العاملات من ذوي الإعاقة السمعية إنها التحقت بالعمل بالمصنع منذ عدة سنوات، مؤكدة أن المصنع وفر لها فرصة حقيقية للعمل والاستقرار.
وأوضحت أنها تعلمت المهنة على يد أحد المشرفين داخل المصنع، مشيرة إلى أن ساعات العمل تبلغ ثماني ساعات يومياً، مع توفير وسائل انتقال للعاملين، إلى جانب التأمين الصحي والاجتماعي، لافتة إلى أن رواتب العاملين تصل إلى 10 آلاف جنيه، كما أن إدارة المصنع تكفلت بمساعدتها في إتمام زواجها.

الدكتورة إيمان كريم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بورسعيد تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة

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