بالأسماء .. محافظ الشرقية يصدر قرارًا بإعادة توزيع 8 قيادات وعاملين بالديوان العام

أصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، القرار رقم (1394) لسنة 2026 بشأن إعادة نقل وتوزيع وتنظيم العمل بين عدد من العاملين بالديوان العام، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الجهاز الإداري، وتحقيق الانضباط، وتحسين بيئة العمل، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتضمن القرار نقل وإعادة تنظيم العمل بين عدد من العاملين بالديوان العام، للعمل بالوظائف الموضحة قرين أسمائهم، وذلك على النحو التالي:

سامح أحمد عطية إبراهيم ، من الدرجة الأولى التخصصية – الهندسة، والقائم بتسيير أعمال مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، بجانب عمله مديرًا لإدارة ساحات انتظار السيارات، ونقله للعمل قائمًا بتسيير أعمال مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالديوان العام.

، من الدرجة الأولى التخصصية – الهندسة، والقائم بتسيير أعمال مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، بجانب عمله مديرًا لإدارة ساحات انتظار السيارات، ونقله للعمل قائمًا بتسيير أعمال مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالديوان العام. سالي السيد حسين عمر ، استشاري إدارة عامة والقائم بتسيير أعمال مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، ونقلها للعمل مديرًا للإدارة الهندسية برئاسة حي أول الزقازيق، لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية.

، استشاري إدارة عامة والقائم بتسيير أعمال مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، ونقلها للعمل مديرًا للإدارة الهندسية برئاسة حي أول الزقازيق، لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية. محمود أحمد محسن محمد جمعة ، من الدرجة الأولى التخصصية – التنمية الإدارية، بالمكتب الفني للسيد المحافظ، ونقله للعمل قائمًا بتسيير أعمال مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالديوان العام.

، من الدرجة الأولى التخصصية – التنمية الإدارية، بالمكتب الفني للسيد المحافظ، ونقله للعمل قائمًا بتسيير أعمال مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالديوان العام. عبير عبد القادر محمد ، من الدرجة الأولى التخصصية – الهندسة، ومدير صندوق الإسكان بالديوان العام، ونقلها للعمل مديرًا لإدارة ساحات انتظار السيارات.

، من الدرجة الأولى التخصصية – الهندسة، ومدير صندوق الإسكان بالديوان العام، ونقلها للعمل مديرًا لإدارة ساحات انتظار السيارات. دعاء أحمد إبراهيم محمد جاد الله ، من الدرجة الثالثة التخصصية – مهندس بالفصل المستقل بمكتب السكرتير العام، ونقلها للعمل مديرًا لصندوق الإسكان بالديوان العام.

، من الدرجة الثالثة التخصصية – مهندس بالفصل المستقل بمكتب السكرتير العام، ونقلها للعمل مديرًا لصندوق الإسكان بالديوان العام. هند عطية عبد المقصود مدبولي ، من الدرجة الثالثة التخصصية – مهندس، ومدير مكتب تراخيص المستثمرين، ونقلها للعمل بمكتب السكرتير العام.

، من الدرجة الثالثة التخصصية – مهندس، ومدير مكتب تراخيص المستثمرين، ونقلها للعمل بمكتب السكرتير العام. أحمد بنداري أحمد بنداري ، من الدرجة الثانية التخصصية – التنمية الإدارية بمكتب السكرتير العام، ونقله للعمل بمكتب السكرتير العام المساعد.

، من الدرجة الثانية التخصصية – التنمية الإدارية بمكتب السكرتير العام، ونقله للعمل بمكتب السكرتير العام المساعد. السيد عبد القادر محمد عبد القادر، من الدرجة الأولى الفنية – الهندسة المساعدة بإدارة ساحات انتظار السيارات، ونقله للعمل برئاسة مركز ومدينة الزقازيق على وظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية.

كما تضمن القرار إنهاء تكليف سمر صلاح إبراهيم أحمد، من العاملين بالدرجة الثالثة التخصصية بوظيفة مهندس، والمكلفة بتسيير أعمال وظيفة مدير الإدارة الهندسية برئاسة حي أول الزقازيق، ونقلها للعمل برئاسة الحي على وظيفة من ذات الدرجة والمجموعة الوظيفية.

وأكد المحافظ أن القرار يأتي في إطار الاستفادة من الخبرات والكفاءات المتاحة، وتحقيق أفضل توزيع للكوادر القيادية، بما يدعم سرعة الإنجاز وتحسين الأداء التنفيذي بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

ويُعمل بالقرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، كلٌّ فيما يخصه.